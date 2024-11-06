持续提升农产品品牌效应 有力助推乡村振兴——访市人大代表梁小宝

“我们‘栾川印象’系列产品年产值从最初的700万元提升至1.8亿元，靠的正是品牌效应。”洛阳市人大代表、洛阳市川宇农业开发有限公司董事长梁小宝表示。

“我们‘栾川印象’系列产品年产值从最初的700万元提升至1.8亿元，靠的正是品牌效应。”洛阳市人大代表、洛阳市川宇农业开发有限公司董事长梁小宝表示。 “我们‘栾川印象’系列产品年产值从最初的700万元提升至1.8亿元，靠的正是品牌效应。”洛阳市人大代表、洛阳市川宇农业开发有限公司董事长梁小宝表示。 近年来，该项目持续完善产业链条，种植、加工、销售等环节形成良性互动，打造出玉米糁、食用菌、柿子醋、土蜂蜜等一批特色农产品，不断擦亮“栾川印象”特色品牌。梁小宝认为，应更加重视农产品品牌塑造对推动乡村振兴的作用。 他建议，要立足本地产业发展实际，推出特色农产品，并深挖品牌文化，开发衍生产品，形成农产品的核心竞争力。要加大市场开拓力度，采取“线上＋线下＋大客户开发”相结合的方式，多渠道协同提升产品影响力。要严把产品质量关，做到农产品管理公开透明，塑造良好的品牌形象。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 张怡熙/图）