2月10日上午，市十六届人大三次会议举行第二次全体会议，听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

市十六届人大三次会议举行第二次全体会议

听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告

2月10日上午，市十六届人大三次会议举行第二次全体会议，听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

大会主席团常务主席江凌、李保国、张玉杰、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰在主席台前排就座。大会由徐新主持。

徐衣显、孙延文、王军、祁建峰、刁国泰、潘开名、韩治群、徐超文在主席台就座。

何泽民在主席台就座。

市人大常委会主任李保国首先代表市人大常委会向大会作工作报告。他说，市十六届人大常委会履职以来，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极探索市县人大工作规律，研究提出并践行落实“四个满意”工作目标、“四个六”总体要求，谋划推进人大工作高质量发展创新举措88项，制定3部法规，出台8项立法性决定，创新开展“监督质效提升年”活动，全国首创监督工作全流程管理办法，开展36项“小切口”监督，全国首创人大代表工作站、流动工作站，创新开展新闻宣传工作，以改革创新精神推进“四个机关”建设，各项工作持续走在全省人大系统前列。一年来，市人大常委会着眼发展全局、立足职能定位，重点做了六个方面工作。一是坚定不移落实党的全面领导，确保人大工作始终沿着正确政治方向阔步前行；二是坚定不移服务保障中心大局，确保市委中心工作在哪里，人大工作就跟进到哪里；三是坚定不移维护人民群众切身利益，坚持将推动解决群众急难愁盼问题作为出发点和落脚点，以实事实效提升人民群众的幸福感获得感安全感；四是坚定不移践行全过程人民民主，最大限度汇聚人民群众智慧力量，更好地将制度优势转化为治理效能；五是坚定不移讲好洛阳人大故事，形成了人大工作高质量发展的良好舆论氛围；六是坚定不移加强自身建设，牢牢把握“四个机关”定位，创新工作机制，提高履职能力，激发干部活力，着力打造让党中央放心、人民群众满意的模范机关。

李保国说，2025年，市人大常委会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，落实全面从严治党各项要求，坚持感恩奋进、加压奋进、创新驱动、落实为要、效果为王，认真履行宪法法律赋予的各项职责，以更高标准提高立法质量，以更实举措增强监督质效，以更优服务保障代表履职，以更高站位讲好人大故事，以更大力度强化自身建设，为奋力谱写现代化建设洛阳篇章作出人大应有的贡献。

市中级人民法院院长徐哲向大会报告说，2024年，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“建强副中心、形成增长极”，实施“11236”五年发展规划，为大局服务、为人民司法，各项工作取得新进展。全市法院受理案件192203件、审执结172047件，同比分别下降3.7%、4.9%；市中院受理案件13078件、审执结11436件。2025年，全市法院将坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进，坚持严格公正司法，统筹发展和安全，抓实公正与效率，在提高政治站位上更加自觉，在服务高质量发展上更加主动，在守护高品质生活上更加务实，在促进高效能治理上更加担当，在打造高水平司法上更加有力，在锤炼高素质队伍上更加坚决，奋力推进法院工作现代化，为洛阳经济社会高质量发展提供有力司法保障。

市人民检察院检察长封勇向大会报告说，2024年，全市检察机关全面贯彻习近平法治思想，认真践行“高质效办好每一个案件”基本价值追求，持续深化“1235”工作思路，把准改革方向、坚持守正创新，以高质效检察履职服务进一步全面深化改革，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。一年来，共办理各类案件16500件，“三个结构比”持续优化，法律监督质效不断提升，76个案件入选最高检、省检察院典型案例。2025年，全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“1235”工作思路，抓实高水平党建，优化高标准服务，坚持高质效办案，推动高质量改革，建设高素质队伍，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，以检察工作现代化助力现代化洛阳建设。

会议表决通过了大会选举办法；表决通过了民生实事项目人大代表票决办法。

李新红、陈剑锋、王国辉、王太钢、楚国剑、李刚、徐哲、封勇、魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰、李保安、余杰在主席台就座。

大会主席团其他成员也在主席台就座。

出席市政协十四届三次会议的政协委员及有关方面负责同志等列席大会。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 郭旭光 白云飞)