2月10日上午，市十六届人大三次会议主席团举行第二次会议。

2月10日上午，市十六届人大三次会议主席团举行第二次会议。

大会主席团常务主席江凌、李保国、张玉杰、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰出席会议。江凌主持会议。

受市委委托，市委常委、组织部部长王森作了关于人事安排有关情况的说明。接着，会议表决通过了候选人名单草案，提请各代表团酝酿；听取民生实事候选项目草案审议情况的汇报，表决通过了民生实事候选项目，提请各代表团票决；表决通过了民生实事项目人大代表票决总监票人、监票人名单；表决通过了民生实事项目人大代表票决总计票人、计票人名单。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 郭旭光 白云飞)