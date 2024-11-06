10日下午，圆满完成各项议程后，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在市会议中心胜利闭幕。

市政协十四届三次会议闭幕

江凌、徐衣显、李保国、张玉杰等到会祝贺

孙延文主持会议并讲话

10日下午，圆满完成各项议程后，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在市会议中心胜利闭幕。

市政协主席孙延文主持会议并讲话。市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协副主席魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰、曹亦俊、夏许峰和大会秘书长罗克振在主席台前排就座。

江凌、徐衣显、李保国、张玉杰、祁建峰、刁国泰、王森、潘开名、徐超文、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、任丽君、李新红、陈剑锋、王国辉、王太钢、李刚、徐哲、封勇、李保安、余杰到会祝贺并在主席台就座。

往届市政协领导潘汉平、杨炳旭也在主席台就座。

本次大会应出席委员464名，实到委员429名，符合政协章程有关规定。

会议审议通过了市政协十四届三次会议关于常务委员会工作报告的决议、关于市政协十四届二次会议以来提案工作情况报告的决议，市政协十四届三次会议政治决议，政协第十四届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十四届三次会议提案审查情况的报告。

孙延文指出，本次会议是一次高举旗帜、凝聚共识、坚定信心、团结奋进的大会，充分彰显了协商民主的显著政治优势和生机活力。孙延文对新任的市政协副主席、常委表示祝贺，对不再担任市政协常委、委员职务的同志表示感谢和敬意。

孙延文强调，2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，全市政协组织和广大政协委员要更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代人民政协的历史使命，深入践行和发展全过程人民民主，紧紧聚焦市委中心大局，更加广泛地凝心聚力，在推进现代化洛阳建设新征程中彰显新担当、展现新作为。

要在加强思想政治引领中广泛凝心聚力。深刻认识人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，寻求最大“公约数”、画出最大“同心圆”、汇聚最大正能量，更加坚定推进现代化洛阳建设的决心和信心。

要在积极服务中心大局中广泛凝心聚力。充分发挥人才荟萃、智力密集优势和政协智库专家作用，聚焦“国之大者”议政建言，聚焦“省之要者”献计出力，聚焦“市之重者”广谋实策，聚焦“民之盼者”积极作为，以高水平建言助力高质量发展。

要在持续坚持守正创新中广泛凝心聚力。牢牢抓住创新这个引领发展的“牛鼻子”，转理念、提能力、强作风，积极探索更好提升协商实效的新方法、新路径、新平台，以改革创新精神不断提升履职能力和水平。

要在有效发挥主体作用中广泛凝心聚力。按照“增强责任感、使命感和危机感，深入思考事关洛阳发展的重大问题，积极建言献策，广泛凝聚共识”的明确要求，本着对洛阳负责、对历史负责、对长远负责的使命担当，多做强信心、聚民心、筑同心的工作，多办惠民生、暖民心、顺民意的实事，协力为洛阳发展拼出一片新天地。

孙延文最后说，凝心聚力共奋进、同心同向谱新篇。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委的坚强领导下，坚定信心、团结奋斗，凝心聚力、真抓实干，为开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献。

部分住洛省政协委员，市直有关单位的领导和国有大型企业、科研院所、驻洛高校、市属大专院校党委统战部门的负责同志，以及客家人士代表、华侨代表等列席会议。

大会在雄壮的国歌声中闭幕。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李三旺）