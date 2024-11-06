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市政协十四届三次会议举行选举大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 19:20
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市政协十四届三次会议举行选举大会
曹亦俊、夏许峰当选政协第十四届洛阳市委员会副主席

　　10日下午，市政协十四届三次会议举行选举大会。

　　市政协主席孙延文，市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协副主席魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰和大会秘书长罗克振在主席台就座。

　　会议由宗玉红主持。

　　会议审议通过接受夏德刚等16名同志辞去政协第十四届洛阳市委员会常务委员职务的决定。

　　接着，会议审议通过了市政协十四届三次会议选举办法，以及总监票人、副总监票人、监票人名单。总监票人、总计票人等人员到达工作岗位。本次大会应出席委员464人，经认真清点，实到委员429人，符合规定人数，可以进行选举。

　　委员们填写选票后，在工作人员的引导下，分5个选区进行投票。

　　监票人员和计票人员开箱清点选票，并向总监票人报告投票结果后，宗玉红宣布：今天的选举，发出副主席选票429张，收回429张；发出常务委员选票429张，收回429张，根据大会选举办法规定，本次选举有效。

　　大会公布选举结果，曹亦俊、夏许峰当选政协第十四届洛阳市委员会副主席；卫树红、马惠敏、王天宝、王青春、边宏军、朱晓伟、李琳、杨明祥、沈伟、张步涛、张利波、张建伟、陈亮辉、周宏伟、柴洪涛、席建强当选政协第十四届洛阳市委员会常务委员。

　　新当选的副主席、常务委员到主席台与全体委员见面，委员们以热烈的掌声表示祝贺。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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