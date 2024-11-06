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洛阳市场监管部门检查手工元宵售卖市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 20:50
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　　正月十五吃元宵是传统习俗。随着佳节的临近，洛阳售卖手工元宵的超市、店铺也愈发热闹起来。10日上午，洛报融媒记者和老城区市场监管局执法人员一起，对老城区十字街附近的部分商户进行检查。

　　在位于南大街的一家制作手工元宵的店铺，洛报融媒记者看到，该店的手工元宵有黑芝麻、花生、山楂、五仁等多个口味，售价均为10元/斤，一些市民正在购买， “传统口味比较受欢迎，最近几天销量比较好。”店主介绍。在一家超市设立的手工元宵制作专区，工作人员将裹好馅料的糯米团放入机器中“滚元宵”，并将成品分类摆放售卖。

　　在检查过程中，执法人员重点查看了现场制作环境、盛装容器的卫生状况，食品原材料进购票据、是否新鲜和储存条件等，并要求商户合法合规经营，为消费者提供安全放心的食品。“建议市民购买手工元宵时，不要提前囤货，尽量选择当天制作的元宵。”执法人员提醒，消费者在选购手工元宵时，要注意查看其外观是否正常，有无露馅或者异味等，购买后要尽快食用，暂时不吃应放入冰箱保存。

　　温馨提醒：

　　采访中洛报融媒记者了解到，经常有市民购买手工元宵回家煮时，出现皮破馅漏的情况，锅里的清汤也变得黏糊糊的了。如何避免这种情况？这条妙招您可要记牢了。

　　首先，元宵不要沸水下锅，要温水(约85℃)下锅。因为不少人购买元宵后，喜欢放入冰箱冷藏，等到该吃饭的时候再拿出来煮。经过几个小时的低温保存，元宵的外皮会变硬变脆，遇到沸水会立刻开裂，用凉水煮则容易粘锅，所以改用温水煮则能避免这种情况的发生。

　　其次，不要用大火煮元宵，改为中火。因为大火煮元宵会导致其受热不均，可能外皮已经很软了，里面的馅料还有一些“夹生”，达不到糯叽叽的口感。

　　最后，煮元宵的水要多放一些，因为元宵是糯米粉“滚”出来的，水少了容易出现“黏糊汤”的情况，在煮元宵的时候尽量不要来回搅拌，避免破皮。另外，碗里先盛一些汤再放元宵，也可以避免破皮漏馅。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 张伊乐 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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