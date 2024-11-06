打造全能型网格员队伍 提升网格化管理智能化水平——访市人大代表魏潇潇

“近年来，洛阳的网格化管理工作取得积极进展，网格员在基层治理方面发挥了重要作用。”洛阳市人大代表、老城区建安门街道党工委书记魏潇潇说，但网格员队伍建设还存在一些短板和不足，比如人员流动性大、缺乏专业知识和技能培训等。

“近年来，洛阳的网格化管理工作取得积极进展，网格员在基层治理方面发挥了重要作用。”洛阳市人大代表、老城区建安门街道党工委书记魏潇潇说，但网格员队伍建设还存在一些短板和不足，比如人员流动性大、缺乏专业知识和技能培训等。

如何加强网格员队伍建设，提升基层治理效能，魏潇潇建议，明确职责定位，打造全能型网格员队伍，将网格员职责细化为信息采集、隐患排查、矛盾调解、民生服务、政策宣传等方面，明确工作标准和流程，确保网格员履职有据可依。完善激励机制，建立健全网格员薪酬待遇增长机制，优秀网格员可纳入社区工作者队伍，鼓励其参与社区“两委”选举，拓宽网格员职业发展空间。同时，建设智慧网格平台，运用大数据、云计算、人工智能等技术手段，提升网格化管理智能化水平。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚/文 张怡熙 /图)