激发科技创新潜能 锻造高质量发展硬支撑——访市人大代表马红菊

“政府工作报告提出，完善提升创新体系，加快产业提质转型。”洛阳市人大代表、河南通达电缆股份有限公司董事长马红菊说，实践证明，只有企业把创新主体作用发挥出来，促成创新成果与市场应用真正有效结合，才能真正激发科技创新潜能，实现创新驱动下的持续高质量发展。

“政府工作报告提出，完善提升创新体系，加快产业提质转型。”洛阳市人大代表、河南通达电缆股份有限公司董事长马红菊说，实践证明，只有企业把创新主体作用发挥出来，促成创新成果与市场应用真正有效结合，才能真正激发科技创新潜能，实现创新驱动下的持续高质量发展。

结合通达电缆的发展路径，马红菊介绍，企业凭借较强的创新能力，实现了生产智能化、客户优质化、人才梯队化、产品丰富化，多项关键核心技术行业领先，连续多年实现经营增长新跨越，助力擦亮“洛阳智造”这张金字招牌。

马红菊认为，持续激发科技创新潜能，实现创新驱动发展，还要以构建新型科技创新体系为手段，为创新技术研发提供保障。要多措并举鼓励市场主体加大关键核心技术攻关力度，充分发挥优势企业、产业链重大牵引作用，增强产业链供应链自主可控能力，加速形成辐射效应，在产业集群聚链成势中培育和壮大新质生产力。((洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋/文 张怡熙/图)