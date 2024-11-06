深化文旅融合 赋能乡村振兴——访市人大代表于博

“文旅融合不仅是产业发展的需要，更是乡村振兴、文化传承的有效途径。政府工作报告提出，将文旅融合作为推动高质量发展的重要抓手，我深感振奋。”洛阳市人大代表、洛阳鑫宏实业集团股份有限公司董事长于博说。

“文旅融合不仅是产业发展的需要，更是乡村振兴、文化传承的有效途径。政府工作报告提出，将文旅融合作为推动高质量发展的重要抓手，我深感振奋。”洛阳市人大代表、洛阳鑫宏实业集团股份有限公司董事长于博说。

近年，由该公司投资开发建设的汝阳县西泰山景区积极探索“文旅+”模式，将生态观光、休闲度假、文化体验和康养、医养融为一体，打造独具特色的文旅品牌，也赋能了乡村振兴。

于博建议，政府要加大对文旅产业的扶持力度，完善配套设施，优化发展环境，鼓励引导社会资本参与文旅项目建设，形成多元化投资格局。各个景区应继续深化文旅融合，丰富旅游业态，把文旅融合发展的道路越走越宽，为乡村振兴和文化传承注入新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超/文 张怡熙/图 )