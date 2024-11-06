深耕"土特产"三字经 谱写乡村振兴新篇章——访市人大代表韩秋亮

“政府工作报告提出，培育壮大乡村富民产业。用好‘土特产’三字经，是解开乡村振兴大文章的发展密码。”洛阳市人大代表、洛阳木美土里生态农业有限公司洛宁分公司经理韩秋亮说。

“政府工作报告提出，培育壮大乡村富民产业。用好‘土特产’三字经，是解开乡村振兴大文章的发展密码。”洛阳市人大代表、洛阳木美土里生态农业有限公司洛宁分公司经理韩秋亮说。

在韩秋亮看来，做好“土特产”这篇大文章，要努力实现“质、术、量”等重要增量。即要始终把增强产品质量放在首位，让土特产因“土”而惠、因“特”而优。要在增加技术含量上下功夫，积极运用新的科技手段为农产品研发加工、保鲜储藏、运输销售、宣传推广等各个环节助力。要着力提高市场流量，依托互联网“出乡关”“走四方”“闯世界”，厚植品牌意识、讲好乡土故事，把流量红利真正转化为发展动力。

韩秋亮建议，适度加大发展乡村特色产业政策倾斜力度，鼓励引导各地基于一方水土、开发乡土资源，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，真正建成产业、形成集群，着力推动乡村产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋/文 鲁博/图)