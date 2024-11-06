精准配置农村体育设施 激发全民健身热情——访市人大代表顾三斗

在推动全民健身的大背景下，农村地区的体育设施建设是洛阳市人大代表、洛阳彩陶坊商贸有限公司副总经理顾三斗关注的问题。

在推动全民健身的大背景下，农村地区的体育设施建设是洛阳市人大代表、洛阳彩陶坊商贸有限公司副总经理顾三斗关注的问题。

顾三斗认为，当前农村地区体育设施建设存在总量不足与资源闲置的矛盾。具体体现在，健身设施数量总体不足，难以满足广大农民健身需求；设施类型单一，缺少服务农村留守老人的特定类型的体育设施，导致体育设施利用率不高；部分体育设施后续维护乏力。

他建议政府相关部门加大投入力度，通过社会资本等多渠道筹集资金，确保设施建设、后续管理维护有足够的资金支持；精准配置设施，结合农村地区的实际需求和条件，因地制宜推进设施建设，提升体育设施利用率；加强宣传引导，让大家认识到体育锻炼的重要性，进一步激发全民健身热情。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 张怡熙/图)