公积金贷款结清后如何解除抵押手续？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：公积金贷款全部还完，办理解除担保及解除抵押手续需要哪些资料？是否可以委托其他人员办理相关手续？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：公积金贷款全部还完，办理解除担保及解除抵押手续需要哪些资料？是否可以委托其他人员办理相关手续？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：公积金贷款全部还完，办理解除担保及解除抵押手续需要哪些资料？是否可以委托其他人员办理相关手续？
市住房公积金管理中心回复：公积金贷款已结清的情况下，主贷人可持身份证、房产证(已办理房产证或不动产证，客户提供)，有共产人的需同时到场(市民之家3楼A01窗口)办理解除担保及解除抵押手续。办理时间：周一到周六9:00-12:00、13:00-17:00。如本人或共产人无法到场，需到公证部门办理相关公证手续委托其他人员办理。
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