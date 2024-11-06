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关于洛阳市2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 09:18
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关于洛阳市2024年
预算执行情况和2025年
预算（草案）的报告（摘要）
——2025年2月9日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上
洛阳市财政局　

       一、2024年预算执行情况

　　(一)2024年预算收支情况

　　1.一般公共预算

　　(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2024年全市一般公共预算收入年初预算合计420.9亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算18.1亿元，调整后收入预算为402.8亿元；收入完成406.9亿元，同比增长0.7%。年初支出预算合计708.3亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为792.4亿元；支出完成701.8亿元，同比增长5.3%。

　　(2)市级收支情况。市十六届人大二次会议批准的2024年市级一般公共预算收入年初预算为80.4亿元(不含城乡一体化示范区)，执行中按程序调减收入预算2.4亿元，调整后收入预算为78亿元；收入完成78.5亿元，同比增长1.5%。年初支出预算153.9亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为202.4亿元；支出完成175.3亿元，同比增长3.6%。2024年城乡一体化示范区一般公共预算收入年初预算为14.6亿元，收入完成17亿元，同比增长25.9%。年初支出预算14亿元，执行中因动用预算稳定调节基金，支出预算调整为18.6亿元；支出完成17.5亿元，同比增长21%。

　　2.政府性基金预算

　　(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2024年全市政府性基金预算收入年初预算合计273.4亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算3.9亿元，调整后收入预算为269.5亿元；收入完成269.7亿元，同比增长37.5%。年初支出预算合计338.2亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等，支出预算调整为538.8亿元；支出完成445.9亿元，同比下降2.4%。

　　(2)市级收支情况。市十六届人大二次会议批准的2024年市级政府性基金预算收入年初预算为166亿元，执行中按程序调减收入预算10亿元，调整后收入预算为156亿元；收入完成150亿元，同比增长22.7%。年初支出预算183亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券、返还城市区征迁补偿支出等，支出预算调整为96.5亿元；支出完成67.8亿元，同比下降49.5%(主要是上年补充中小银行资本金90亿元的一次性因素抬高基数)。

　　3.国有资本经营预算

　　(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2024年全市国有资本经营预算收入年初预算合计6.9亿元，收入完成21亿元，同比增长169.4%。年初支出预算合计4.2亿元，支出完成1.1亿元，同比下降65.9%。

　　(2)市级收支情况。市十六届人大二次会议批准的2024年市级国有资本经营预算收入年初预算为1.4亿元，收入完成12.8亿元(主要是工控集团上缴洛矿集团战略重组收益11.1亿元)。年初支出预算1亿元，支出完成3000万元。

　　4.社会保险基金预算

　　市十六届人大二次会议批准的2024年全市社会保险基金预算收入年初预算193.3亿元，收入完成204.7亿元，同比增长10.6%。年初支出预算180.2亿元，支出完成190.4亿元，同比增长6.7%。

　　(二)政府债务情况

　　省财政厅核定我市2024年政府债务限额1562.5亿元，其中：一般债务限额386.1亿元，专项债务限额1176.4亿元。2024年全市政府债务限额中，市级政府债务限额570.2亿元，县区政府债务限额992.3亿元。截至2024年底，全市政府债务余额合计1549.4亿元，其中：一般债务余额381.5亿元，专项债务余额1167.9亿元；市级政府债务余额564.3亿元，县区政府债务余额985.1亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

　　2024年，省转贷我市地方政府债券409.3亿元(含再融资债券201.1亿元)，其中市级104.9亿元(含再融资债券81.2亿元)。全市政府债券还本付息101.5亿元，其中市级42.1亿元。全市到期法定政府债券本息已按时足额兑付，政府债务风险总体可控。

　　(三)落实市人大决议与主要财政工作情况

　　1.积极发挥财政职能作用。

　　2.扛稳筑牢财政风险底线。

　　3.加力保障三项重点工作

　　4.持续加强保障和改善民生。全市民生支出521.8亿元，占一般公共预算支出比重74.4%。

　　5.稳步提升财政治理效能。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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