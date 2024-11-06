政府工作报告（摘要）

刚刚过去的一年，面对复杂严峻形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，推动高质量发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

2024极不平凡

工作回顾

刚刚过去的一年，面对复杂严峻形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，推动高质量发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

关键词

全年经济增速4.9%

规上工业增加值增长7%

固定资产投资增长5.2%

社会消费品零售总额增长6.2%

5个项目荣膺国家科技进步奖

全年接待游客1.53亿人次

交付安置房9233套

回顾2024

发展质效稳步跃升

经济增速从一季度1.5%上升至全年4.9%；规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长7%、5.2%、6.2%，增速均高于全国。高技术制造业增加值增速高于规上工业58.5个百分点，高新技术产业增加值占比首次过半、达到55.8%。一般公共预算收入增速高于全省3.3个百分点、在全省排名近十年最好，税收增速居全省第三，税占比高于全省3.8个百分点。规上工业利润增速分别高于全国全省34.8个、20.2个百分点。居民人均可支配收入增速高于全国全省。

科技创新动能强劲

河南科技大学获批牵头新建全国重点实验室，中钢洛耐完成全国重点实验室重组。龙门实验室科研成果数量居全省前列。中信重工世界最大智能化自磨机、轴研科技全球首台25兆瓦风电轴承等一批“洛阳创造”建功“大国重器”。全市5个项目荣膺国家科技进步奖、占全省的33.3%，荣获全省唯一的国家一等奖。全社会研发投入强度连续6年领跑全省、连续5年超过全国，技术合同成交额增长25.2%。

产业集群聚链成势

洛阳现代农机装备集群入选国家先进制造业集群，实现全省“零”的突破。宁德时代洛阳基地一期部分产线提前投产、后续项目加快实施，百万吨乙烯项目基础设计获批、即将全面施工，累计带动66个配套项目落地建设，两大千亿级产业集群加速崛起。中信装备制造集团加快组建。光电元器件、绿色建材入选省级特色产业集群，铝基新材料产业规模迈上千亿级，人工智能、机器人、生物医药等未来产业营收两位数增长。

文旅顶流持续出圈

世界客属第33届恳亲大会、第5届世界古都论坛、第41届中国洛阳牡丹文化节成功举办，洛阳国际影响力和美誉度全面提升。高品质古都文化体验区建设效应显现，新业态新场景多点开花，“汉服热”持续火爆， “洛阳宿”叫响品牌，沉浸演艺焕新升级，“博物馆”研学热度空前。全年接待游客1.53亿人次、旅游收入1208.6亿元，分别增长13.5%、16%。

各类风险有效化解

化债防险工作得到省委省政府表扬，地方债务风险总体可控。交付安置房9233套、1.8万名群众喜迁新居。问题楼盘化解超额完成年度任务，保交楼任务全部完成，保交房交付率高于全省。生产安全实现“双下降”，信访积案化解成效明显，社会大局和谐稳定。