加强心理健康关爱服务 护航留守儿童健康成长——访市人大代表张艳艳

“随着劳动力向城市聚集，留守儿童的心理健康关爱服务亟待加强。”市人大代表、孟津区第一实验小学党支部书记张艳艳说。 “随着劳动力向城市聚集，留守儿童的心理健康关爱服务亟待加强。”市人大代表、孟津区第一实验小学党支部书记张艳艳说。 张艳艳表示，留守儿童的心理健康问题需要社会各界共同关注与解决。她建议：在家庭层面，借助社区宣传、家长学校等途径，强化家长的监护责任，增进亲子间的有效沟通，给予孩子充分的情感支持；在学校层面，构建完善的支持体系，建立心理健康档案、开设心理健康课程、设立心理咨询室，同时加强教师培训，以便提供更专业的辅导，做到对问题早发现、早干预；在社会层面，整合各方资源，凝聚关爱合力，开展形式多样、丰富多彩的活动，为留守儿童搭建情感支持与交流的平台，护航他们健康成长。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）