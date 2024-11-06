张玉杰参加政协民建、工商联界别组讨论

昨日下午，市委副书记、政法委书记张玉杰来到市政协十四届三次会议民建、工商联界别组，与政协委员一起讨论政府工作报告，听取意见和建议，广泛汇集智慧，凝聚发展共识。

昨日下午，市委副书记、政法委书记张玉杰来到市政协十四届三次会议民建、工商联界别组，与政协委员一起讨论政府工作报告，听取意见和建议，广泛汇集智慧，凝聚发展共识。

讨论中，政协委员们围绕各自工作领域、行业和企业特点畅所欲言，一致认为政府工作报告求真务实接地气、振奋精神提士气，让大家深受鼓舞，激发了奋斗热情。委员们畅谈如何把报告要求落到实处，围绕创新发展、就业创业、风口产业、首发经济、文旅融合、人才引进培养、优化营商环境、免税经济等积极建言献策。

张玉杰边听边记，对委员们的意见建议认真给予回应。他指出，政府工作报告站位高、格局大、谋划远、举措实，是一份凝聚人心、催人奋进的好报告。他鼓励各位政协委员要发挥理论水平高、实操经验多、格局视野广等优势，积极建言献策，以高度的责任感和使命感，为加快推进现代化洛阳建设积极贡献力量。

张玉杰指出，要认清发展形势、正视困难挑战，坚定信心、迎难而上，高标准高水平推进各项工作，积极推动全市经济社会高质量发展。要明确目标定位，找准发展路径，进一步增强凝心聚力抓产业的紧迫感和责任感，坚持创新是第一动力，改进抓产业的方式方法，切实提升能力水平，大力发展壮大新兴产业、改造提升传统产业、前瞻布局未来产业，不断壮大优势产业链，牢牢把握未来发展“主动权”。广大政协委员要立足本职、心系大局、建言献策，忠诚履职尽责，积极参政议政，加强自身建设，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

魏险峰等参加讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 孙小蕊)