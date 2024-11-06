徐衣显参加政协教育、体育、少数民族界别组讨论

昨日下午，市长徐衣显来到市政协十四届三次会议教育、体育、少数民族界别组，与政协委员一起讨论政府工作报告，共商改革良策，共谋发展大计。市政协主席孙延文参加讨论。

徐衣显在参加政协教育、体育、少数民族界别组讨论时强调

汇众智谋良策共促高质量发展

凝共识聚合力共谱现代化篇章

孙延文参加

昨日下午，市长徐衣显来到市政协十四届三次会议教育、体育、少数民族界别组，与政协委员一起讨论政府工作报告，共商改革良策，共谋发展大计。市政协主席孙延文参加讨论。

讨论现场气氛热烈，委员发言踊跃。大家表示，政府工作报告总结成绩客观实在，分析问题实事求是，研判形势科学精准，部署工作具体扎实，是一个科学务实、催人奋进、凝心聚力的好报告。大家还围绕教育资源优化配置、各级各类教育质量提升、文教体旅融合发展、“非遗进校园”普及、文物数字化保护利用等诸多方面谈感受、说看法、提建议，共商发展大计、共谋发展良策。

徐衣显边听边记，不时插话询问，对大家提出的意见和建议一一回应。他说，长期以来，广大政协委员紧扣经济发展建言资政、紧贴民生实事出谋划策，参政议政有质量，服务大局有作为，民主监督有实效，对现代化洛阳建设起到了重要推动作用，真诚感谢大家对政府工作的鼎力支持和监督帮助。

徐衣显强调，2025年，是打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章的关键一年。真挚希望市政协和各位政协委员一如既往关心洛阳发展、支持政府工作，以高质量履职助推高质量发展，贡献更多智慧和力量。紧跟紧随、同心共商聚共识。始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，开展多形式、多层次、多方面政治协商，做到政治方向把得更牢、协商民主触角更广、凝聚共识范围更大。群策群力、同向共谋促发展。充分发挥政协人才荟萃、智力密集的独特优势，积极主动牵线搭桥、引资引智，提出更多务实之策、创新之举，聚焦发展深度调研、强化监督，实现全市中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里、智慧力量就凝聚到哪里。用心用情、同行共为惠民生。坚持人民政协为人民，聚焦群众思想困惑点、企业发展需求点、社会矛盾多发点，做实做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进团结等工作，切实把群众和企业的“愿望清单”转化为政协的“履职清单”、体现为政府的“实干清单”。

徐衣显表示，市政府将积极吸纳委员的意见和建议，践行政治协商制度，接受政协民主监督，扎实办好政协委员提案，高质高效做好工作保障，打造政协履职优质环境，为加快现代化洛阳建设凝聚团结奋斗的磅礴力量。

任丽君、宗玉红等参加讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)