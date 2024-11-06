加快发展新质生产力 推动传统产业改造升级——访市政协委员孙富强

“在新时代背景下，传统产业面临着转型升级的迫切需求，而加快发展新质生产力已成为推动传统产业向‘新’发展的重要动力。”市政协委员、洛阳中重自动化工程有限责任公司液压润滑研究所所长孙富强说。

“在新时代背景下，传统产业面临着转型升级的迫切需求，而加快发展新质生产力已成为推动传统产业向‘新’发展的重要动力。”市政协委员、洛阳中重自动化工程有限责任公司液压润滑研究所所长孙富强说。

孙富强建议，传统产业发展新质生产力，首先要充分利用云计算、人工智能和数字孪生等前沿技术，推动科研开发的云端协同，缩短新产品开发周期，提升研发效率；其次，生产过程的智能化转型也是传统产业转型升级的关键，通过模型传递和智能化技术的应用，可实现生产过程的精准控制和优化，这不仅能提高生产效率，还能增强企业的市场竞争力；再次，运维模式的创新也是传统产业转型升级的重要一环，可通过应用生成式人工智能技术，优化客户管理和用户服务流程，进一步降低运维成本，提高服务效率，推动企业持续健康发展。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）