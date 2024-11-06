洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显参加宜阳县代表团审议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

徐衣显在参加宜阳县代表团审议时强调
立足特色发挥优势构建现代产业体系
城乡融合共富共美建设宜居宜业宜阳

       昨日下午，市长徐衣显到所在的市十六届人大三次会议宜阳县代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

　　审议现场气氛热烈，张丽娟、郑世民、冀亚琼、田华等代表踊跃发言，一致表示政府工作报告总结成绩令人振奋，把握形势精准明确，制定目标科学合理，部署工作谋新致远，是一个高举旗帜、求真务实、催人奋进的好报告。代表们还围绕产业发展、县城提质、文旅融合、民生改善、乡村振兴等方面谈认识、讲思路、提建议。徐衣显边听边记、不时插话交流，表示市政府会认真梳理、深入研究、充分吸纳代表意见，努力把各项工作做得更好。

　　徐衣显指出，刚刚过去的一年，面对经济下行压力加大、各类风险隐患较多、一次性不利因素叠加等复杂严峻形势，在市委坚强领导下，全市上下聚焦“建强副中心、形成增长极”，紧紧抓住“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力以赴稳增长、促转型、惠民生、防风险，推动了一大批标志性引领性重大项目落地见效，争取到一系列政策性资金和战略性试点支持，重大风险防范化解工作得到省委省政府肯定，高质量发展实现稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。宜阳县发展与全市同频共振，全县上下聚焦“宜居宜业、富强宜阳”目标，有力落实市委市政府决策部署，走好“三高四最”发展路径，保持了良好的发展势头，产业基础好、营商环境佳、未来潜力大等优势更加彰显。新的一年，希望宜阳县锚定省委“四高四争先”要求，落实市委市政府部署，加压奋进、开拓创新，在做大做强特色产业、提升县城承载功能、推进乡村全面振兴等方面走在前、作表率，为奋力谱写中国式现代化洛阳篇章作出新贡献、展现新担当。

　　徐衣显强调，要培育新质生产力，持续加快“三化改造”，培育发展新兴产业，打造全国一流的航空装备生产制造基地，构建现代化产业体系。要提速发力抓项目，加强政策资金争取，开展重点项目攻坚，抓好项目谋划储备，筑牢经济增长新引擎。要深挖潜能扩消费，实施提振消费专项行动，发挥优势推进文体旅深度融合，推动房地产市场回暖向好，有效激活内需动力。要深化改革增活力，建设新联合科技产业社区等创新平台，纵深推进开发区改革，持续提质营商环境，加快释放创新活力。要统筹城乡促融合，连片发展特色富民产业，持续推进城区改造提质，完善提升公共服务体系，更好实现城乡共同繁荣。要守牢底线保安全，全面推广“党建+网格+大数据”基层治理模式，兜紧兜牢基层“三保”底线，标本兼治防范化解风险隐患，持续保持社会大局和谐稳定，以高水平安全保障高质量发展。

　　安颖芳等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛YOUNG新担当！2025，洛阳重点抓...
  • 视频 | AI带您读报告：洛阳2025年...
  • 两会长卷 | 2025年，洛阳将用实力...
  • 直播 | 洛阳市十六届人大三次会议...
  • 江凌参加涧西区代表团审议
  • 江凌参加政协经济界别组讨论
  • 市十六届人大三次会议开幕
  • 逐步推行公立医疗机构医用耗材采...
  • 两会看新景！洛阳代表委员热议产...
  • 洛阳今日晴转多云 最高气温11℃
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    洛阳大河荟

    应天门

    晨曦

    春日老城
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605