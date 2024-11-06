徐衣显参加宜阳县代表团审议

昨日下午，市长徐衣显到所在的市十六届人大三次会议宜阳县代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

徐衣显在参加宜阳县代表团审议时强调

立足特色发挥优势构建现代产业体系

城乡融合共富共美建设宜居宜业宜阳

昨日下午，市长徐衣显到所在的市十六届人大三次会议宜阳县代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

审议现场气氛热烈，张丽娟、郑世民、冀亚琼、田华等代表踊跃发言，一致表示政府工作报告总结成绩令人振奋，把握形势精准明确，制定目标科学合理，部署工作谋新致远，是一个高举旗帜、求真务实、催人奋进的好报告。代表们还围绕产业发展、县城提质、文旅融合、民生改善、乡村振兴等方面谈认识、讲思路、提建议。徐衣显边听边记、不时插话交流，表示市政府会认真梳理、深入研究、充分吸纳代表意见，努力把各项工作做得更好。

徐衣显指出，刚刚过去的一年，面对经济下行压力加大、各类风险隐患较多、一次性不利因素叠加等复杂严峻形势，在市委坚强领导下，全市上下聚焦“建强副中心、形成增长极”，紧紧抓住“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力以赴稳增长、促转型、惠民生、防风险，推动了一大批标志性引领性重大项目落地见效，争取到一系列政策性资金和战略性试点支持，重大风险防范化解工作得到省委省政府肯定，高质量发展实现稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。宜阳县发展与全市同频共振，全县上下聚焦“宜居宜业、富强宜阳”目标，有力落实市委市政府决策部署，走好“三高四最”发展路径，保持了良好的发展势头，产业基础好、营商环境佳、未来潜力大等优势更加彰显。新的一年，希望宜阳县锚定省委“四高四争先”要求，落实市委市政府部署，加压奋进、开拓创新，在做大做强特色产业、提升县城承载功能、推进乡村全面振兴等方面走在前、作表率，为奋力谱写中国式现代化洛阳篇章作出新贡献、展现新担当。

徐衣显强调，要培育新质生产力，持续加快“三化改造”，培育发展新兴产业，打造全国一流的航空装备生产制造基地，构建现代化产业体系。要提速发力抓项目，加强政策资金争取，开展重点项目攻坚，抓好项目谋划储备，筑牢经济增长新引擎。要深挖潜能扩消费，实施提振消费专项行动，发挥优势推进文体旅深度融合，推动房地产市场回暖向好，有效激活内需动力。要深化改革增活力，建设新联合科技产业社区等创新平台，纵深推进开发区改革，持续提质营商环境，加快释放创新活力。要统筹城乡促融合，连片发展特色富民产业，持续推进城区改造提质，完善提升公共服务体系，更好实现城乡共同繁荣。要守牢底线保安全，全面推广“党建+网格+大数据”基层治理模式，兜紧兜牢基层“三保”底线，标本兼治防范化解风险隐患，持续保持社会大局和谐稳定，以高水平安全保障高质量发展。

安颖芳等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)