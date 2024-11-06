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江凌参加政协经济界别组讨论
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 08:18
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江凌在参加政协经济界别组讨论时强调
积极建言献策 广泛凝聚共识
协力为洛阳发展拼出一片新天地
孙延文参加

        昨日下午，市委书记江凌来到市政协十四届三次会议经济界别组，与大家一起讨论政府工作报告。

　　讨论中，汤雁、张成杰、张颜君、魏莹、郭松涛、刘继鹏、陈少乐、李东等先后发言，并围绕促进文旅高质量发展、推动工业体系低碳转型、发展住房租赁体系、加快传统产业基础再造、提升民营经济活力、加快科技创新和产业创新融合、发展楼宇经济、青年友好型城市建设等提出意见建议。大家一致认为，市委书记江凌在市十六届人大三次会议开幕式上的讲话，既立足当下对做好2025年工作提出明确要求，更着眼长远对科学谋划“十五五”发展指明了方向，对全市上下打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章具有重要指导意义。政府工作报告实事求是总结了过去一年我市发展成绩，科学谋划了2025年发展的“任务书”和“路线图”，目标明确、激励人心，完全赞成政府工作报告。

　　江凌认真听取发言，积极回应委员关切，要求相关部门及时跟进、细化研究，在工作中认真吸纳。他说，要抓好智慧旅游服务体系建设，深化与头部网络平台合作，完善地方文旅服务平台功能，为游客提供更加便捷的服务保障。要坚持走绿色发展之路，把加强碳排放管理与调整产业结构结合起来，为未来发展创造新空间、提供新动能。要坚持租售并举、保障房和商品房双轨并行，大力发展改善型第四代住宅，加快构建房地产发展新模式。要高度重视基础产业再造工作，深入研究产业发展趋势，立足洛阳特色，选准产业赛道，加快重塑产业格局。要把民营企业家队伍建设摆在更加重要位置，制度化开展培训，积极组织外出考察学习，建好用好商协会组织，推动民营企业家不断开阔视野、提升理念、提高素质。要坚持把创新落到产业上、把主体落到企业上，引导企业、科研机构和高校联合开展科研攻关，加快推动科技成果转化为现实生产力。要把楼宇经济作为发展城市经济的重要抓手，创新思维理念，选准主攻方向，出台支持政策，打造一批产业集聚度高的专业化楼宇，有效促进就业创业、吸引集聚青年。要持续加快青年友好型城市建设，创造更多青年友好型就业岗位，引进一批有调性的网红小店，布局更多年轻化消费场景，大力发展夜经济，更好地吸引青年、留住青年、成就青年。

　　江凌对广大政协委员为洛阳发展作出的积极贡献表示感谢。希望大家发挥界别优势，增强责任感、使命感和危机感，深入思考事关洛阳发展的重大问题，积极建言献策，广泛凝聚共识，带动全市各界抢抓战略窗口期，步调一致向前进，协力为洛阳发展拼出一片新天地。

　　孙延文、王军等参加讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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