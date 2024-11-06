江凌参加涧西区代表团审议

昨日下午，市委书记江凌来到他所在的市十六届人大三次会议涧西区代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

昨日下午，市委书记江凌来到他所在的市十六届人大三次会议涧西区代表团，与代表们一起审议政府工作报告。 江凌在参加涧西区代表团审议时强调

做大做强产业 加快城市更新 注重城乡统筹

推动“重振涧西区、重塑高新区”取得更大成效 昨日下午，市委书记江凌来到他所在的市十六届人大三次会议涧西区代表团，与代表们一起审议政府工作报告。 会场内气氛热烈、暖意融融。谢峰、王耀光、王新莹、李森、张正涛、陈占军、姜克文、魏东、郭异斐、赵莹、李予楠、王坤山、闫亮等代表作了发言，一致表示完全赞成政府工作报告，并就科技创新、产业发展、人才引育、文旅融合、民生改善、依法行政等方面提出意见建议。江凌认真听取代表发言，不时同大家交流，表示将认真梳理吸纳代表意见建议，及时研究解决有关问题。 江凌指出，政府工作报告完全符合中央决策部署和省委、市委工作要求，契合洛阳发展实际。全市上下对洛阳发展前景充满信心、更有底气。要认真落实市委市政府部署要求，增强危机意识，把握发展机遇，切实把工作抓到点子上、抓到关键处，确保完成全年经济社会发展预期目标任务，打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章，努力在新一轮区域经济版图重构中立于不败之地。 江凌充分肯定了涧西区经济社会发展取得的成效。他指出，涧西区是洛阳提升城市能级的重要支撑、推动创新发展的重大平台、实施城市更新的重点区域，在全市发展大局中具有重要地位。要认真落实市委关于“重振涧西区、重塑高新区”的部署要求，自觉把涧西区发展放在现代化洛阳建设大局中统筹谋划和推进，把准大局大势，提升城市能级，加强城乡统筹，全面深化改革，率先构建高质量发展体制机制，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。要坚持以改革创新重构产业格局，着力破解体制机制障碍，扎实推动科技创新与产业创新深度融合，聚焦“四新一装备”风口产业新赛道，选准优势细分领域，强化与先行地区产业协作，统筹做好招商引资和科技型中小企业孵化，统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，加快构建现代化产业体系。要坚持以系统思维推进城市有机更新，抓住用好政策机遇，加快城市路网改造，优化商业街区布局，大力建设成熟社区，持续完善邻里中心、养老中心、健身中心、健康中心和市集“4+1”社区服务体系，不断提升城市功能品质。要坚持以统筹融合推进城乡一体化，大力发展城郊型乡村产业，一体推进涉农社区基础设施建设和公共服务提升，分批抓好人居环境改善，不断缩小城乡发展差距，加快构建相互支撑、协调发展的城乡发展新格局。 王军、王太钢等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)