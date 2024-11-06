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让青年与城市实现“双向奔赴”——访市政协委员赵兵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 09:57
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　　“青年因城市而聚，城市因青年而兴。”洛阳市政协委员、洛阳科技职业学院副校长赵兵表示，如何提升城市对青年的吸引力、感召力，为高质量发展注入不竭动力，是摆在洛阳面前的一道必答题。

　　赵兵建议，政府要积极转变观念，出台政策鼓励新兴产业发展，如人工智能、大数据等，推动传统产业数字化转型，为青年人才提供更多发展机会。同时也要进一步优化人才政策，提供住房补贴、创业扶持等，解决青年人才的后顾之忧。

　　赵兵认为，企业和高校要加强合作，进一步深化产教融合、构建现代职业教育体系，办好“校中企”“企中校”。此外，还要持续优化城市功能，完善基础设施、丰富文化生活、打造宜居环境，增强青年人才的归属感，“总之，吸引青年人才需要多方协作，共同为青年人才创造良好的发展环境，助力城市持续繁荣。”（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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