2月9日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议在市会议中心隆重开幕。

市十六届人大三次会议会场 洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 张怡熙 摄

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力、团结奋进，加快建强副中心、形成增长极，不断开创现代化洛阳建设新局面

市十六届人大三次会议开幕

大会主席团常务主席主持会议 江凌讲话

听取政府工作报告 审查计划报告和草案、预算报告和草案

2月9日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议在市会议中心隆重开幕。

大会主席团常务主席江凌、李保国、张玉杰、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰主持会议并在主席台前排就座。

徐衣显、孙延文、王军、祁建峰、刁国泰、潘开名、韩治群、徐超文、陈功在主席台就座。

吴中阳、何泽民、段运劳、刘典立、宋克耀、高凌芝在主席台就座。

上午9时，江凌宣布大会开幕。与会人员全体起立，会场响起雄壮的国歌声。

市长徐衣显作政府工作报告。报告共分三个部分：一、2024年工作回顾。二、2025年工作总体要求和主要目标。三、2025年重点工作。

徐衣显在报告中指出，刚刚过去的一年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省决策部署，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，发展质效稳步跃升，科技创新动能强劲，产业集群聚链成势，文旅顶流持续出圈，各类风险有效化解，推动高质量发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。一年来的历程极不平凡、成绩极为不易。这最根本在于习近平总书记掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是省委省政府正确领导、关心厚爱的结果，是市委坚强领导、科学决策的结果，是市人大、市政协、社会各界监督支持的结果，是广大干部群众拼搏进取、团结奋斗的结果。

徐衣显指出，今年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。做好政府工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对河南工作的重要论述，认真落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、全省“两会”、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展、扩大高水平开放、创造高品质生活、实施高效能治理，努力在融入新发展格局和全国统一大市场建设上奋勇争先、在深化改革和创业创新创造上奋勇争先、在推动城乡融合发展和乡村全面振兴上奋勇争先、在保障生态安全和促进人与自然和谐共生上奋勇争先，更好统筹发展和安全，聚焦“建强副中心、形成增长极”，紧紧扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，推动经济持续向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化洛阳篇章。

徐衣显指出，围绕今年发展目标，重点抓好九个方面工作：一是全方位扩大内需，用足用好政策机遇，持续深化“万人助万企”活动，统筹实施提振消费专项行动、重大项目攻坚行动、房地产市场健康发展专项行动，大力推动高质量发展持续向好向新向优。二是强化创新“第一动力”，高水平打造强劲驱动的科技创新策源地、近悦远来的创新人才强磁场、成果转化的一流生态示范区、梯度成长的优质企业新雁阵，积极塑造发展新动能新优势。三是培育新质生产力，加快传统制造业优势重塑，推动新兴产业集群链式发展，强化未来产业培育发展，做强做优新文旅产业，积极构建现代化产业体系。四是推进深层次改革，深化重点领域改革攻坚，实施制度型开放提升行动、营商环境优化提升行动，创新构建招商引资新格局，进一步扩大高水平开放。五是推进新型城镇化，提级增能建设枢纽城市，提质更新宜居宜业城市，提速升级新型数智城市，守正创新擦亮古都名片，因城施策加快县城建设，持续提升现代化城市功能品质。六是学习运用“千万工程”经验，扛稳粮食安全政治责任，培育壮大乡村富民产业，提质建设和美乡村，提高乡村治理水平，深化农业农村改革，集中连片推进乡村全面振兴。七是坚定推动绿色低碳转型，积极稳妥推动节能降碳，持续打好污染防治攻坚战，坚决筑牢黄河生态屏障，构建新型能源体系，加快建设新时代美丽洛阳。八是创造高品质生活，加大保障和改善民生力度，大力促进高质量充分就业，持续办好人民满意教育，全面提质“健康洛阳”，丰富群众精神文化生活，织密兜牢社会保障网。九是实施高效能治理，全面推行“党建+网格+大数据”基层治理模式，防范化解各类风险隐患，持续提高本质安全水平、社会治理水平，推动发展和安全良性互动。

徐衣显指出，新时代新征程，干字当头、实字为要。我们将以改革精神和严的标准加强自身建设，绝对忠诚讲政治，依法行政作示范，一心为民勇担当，清正廉洁树形象，全面提升政府履职水平，努力完成全年目标任务，奋力谱写中国式现代化洛阳篇章，在新时代中原更加出彩新征程中展现新担当、实现新作为。

市委书记江凌作了讲话。他指出，2024年是极不容易、极不平凡的一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我们迎难而上、难中求成，不仅保持了稳中向好的发展态势，还在重塑产业格局、推动创新发展、基础设施建设、化解突出风险隐患等关系洛阳发展全局的大事要事上取得了重大突破。经过不懈努力，洛阳发展缺乏有力支撑和持久后劲的问题得到有效解决，即将步入跨越崛起的新阶段。我们更加深刻地体会到：做好洛阳工作，必须深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保现代化洛阳建设始终沿着正确道路行稳致远；必须聚焦高质量发展，突出产业这个根基，扭住改革和创新这两个关键，加快发展新质生产力，不断提升洛阳的综合实力和核心竞争力；必须持续推动干部转理念、提能力、强作风，大力营造干事创业的浓厚氛围，充分调动干部队伍的积极性和创造力。

江凌强调，2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展之年。做好今年工作，要认真落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议和此次市两会部署要求，把用足用好国家政策作为首要要求，把加快重大项目建设作为关键抓手，把稳定企业生产经营作为紧要任务，把全方位提振消费作为头等大事，把防范化解重大风险作为底线要求，把保障和改善民生作为根本目的，全力以赴、克难奋进，确保完成2025年经济社会发展目标任务，确保打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章。

江凌指出，“十五五”时期是基本建成现代化洛阳的关键期，也是洛阳在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、转型跨越的重要窗口期。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对河南工作的重要论述，认真落实省委提出的“四高四争先”工作要求，围绕建强副中心、形成增长极，科学谋划“十五五”发展，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

江凌强调，科学谋划“十五五”发展，必须把准大局大势，清醒敏锐把握区域竞争格局、产业发展赛道、城乡关系等重大趋势性变化，处理好洛阳与区域、城市与产业、城镇与乡村等关系，把关系洛阳发展全局的大事要事谋早谋深谋实，充分发挥科技、文化、生态三大优势，加快形成有利于聚合优质资源的“强磁场”，着力破解制约洛阳发展的瓶颈问题，在谋势蓄势乘势、识变应变求变中推动高质量发展，不断开创洛阳发展新境界。必须提升城市能级，把适度做大城市规模作为基础，把完善城市功能作为关键，把做大做强产业作为根本，不断增强城市的承载力、聚合力、辐射力，努力把洛阳打造成竞争优势突出、带动能力较强的区域中心城市。必须加强城乡统筹，以缩小城乡发展差距为目标，统筹实施新型城镇化战略和乡村振兴战略，把提升县城综合承载力摆在突出位置，坚持集中连片推进乡村全面振兴，推动人口合理有序流动，坚定走好城乡融合发展之路，加快构建相互支撑、协调发展的城乡发展新格局。必须全面深化改革，强化改革意识，持续解放思想，突出改革重点，围绕完善市场机制、推动创新发展、创新社会治理等重点领域和关键环节深化改革，下更大功夫塑造体制机制新优势，更好地以改革应变局、开新局。

江凌指出，打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章，必须团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素。市委将牢固树立“三个导向”，持续营造风清气正的政治生态、干事创业的浓厚氛围，推动形成干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创的生动局面。全市上下要团结一心、群策群力，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，奋力为洛阳发展拼出一片新天地。全市各级人大、政协要胸怀大局、认真履职，深入践行和发展全过程人民民主，把广泛凝聚共识作为重要使命，在统一思想、深化共识、团结鼓劲上积极作为，更好地带动全市上下步调一致向前进，为加快推进现代化洛阳建设贡献更多智慧和力量。人大代表、政协委员要恪守为民履职使命，提升依法履职能力，为推动洛阳发展多建睿智之言、多献务实之策、多尽精诚之力、多做添彩之事。

江凌最后强调，事业成于奋斗，未来始于当下。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，只争朝夕、锐意进取，全力以赴打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。

大会审查了洛阳市2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告、2025年国民经济和社会发展计划草案；审查了洛阳市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告、2025年预算草案。

中国工程院院士樊会涛，陈彦波、任丽君、李新红、陈剑锋、王国辉、王太钢、楚国剑、李刚、徐哲、封勇、张汉智、魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰、赵健、李保安、余杰在主席台就座。

大会主席团其他成员也在主席台就座。

出席市政协十四届三次会议的政协委员及有关方面负责同志等列席大会。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光 李雅君)