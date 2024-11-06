提升残疾人康复服务 加强专业人才培养——访市政协委员崔福云

“近年来，洛阳市在残疾人康复工作上取得了显著成绩，但仍旧面临康复服务资源不足、康复人才短缺等挑战。”洛阳市政协委员、洛龙区残疾人联合会理事长崔福云对此深表关切。

“近年来，洛阳市在残疾人康复工作上取得了显著成绩，但仍旧面临康复服务资源不足、康复人才短缺等挑战。”洛阳市政协委员、洛龙区残疾人联合会理事长崔福云对此深表关切。 “近年来，洛阳市在残疾人康复工作上取得了显著成绩，但仍旧面临康复服务资源不足、康复人才短缺等挑战。”洛阳市政协委员、洛龙区残疾人联合会理事长崔福云对此深表关切。 崔福云表示，目前洛阳市残疾人康复服务覆盖率仅为10.6%，难以满足残疾人日益增长的康复需求。她建议加大基层残疾人康复设施建设投入，设立社区康复站，实现资源共享，推进服务衔接。完善无障碍设施，配备康复训练器材、辅助器具等，满足患者需求。加大政府投入，优化资源配置，引入社会资本，鼓励公益捐赠。 针对康复人才短缺问题，崔福云建议，加强康复医学专业人才培养，鼓励高校增设相关专业，并与康复机构合作建立实习基地。同时，加强对现有康复服务人员的培训，提高其专业技能和服务水平。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图)