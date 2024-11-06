适应文旅消费新变化 打造新型旅游住宿业——访市人大代表魏东

“旅游住宿业作为文旅消费的重要载体和地方文旅重要的展示窗口，体验消费型和生活方式型已成为其发展新趋势。”洛阳市人大代表、洛阳旅游住宿业协会副会长魏东在接受洛报融媒记者专访时表示。

“旅游住宿业作为文旅消费的重要载体和地方文旅重要的展示窗口，体验消费型和生活方式型已成为其发展新趋势。”洛阳市人大代表、洛阳旅游住宿业协会副会长魏东在接受洛报融媒记者专访时表示。

魏东说，目前，洛阳市场中具有一定代表性的酒店仍以城市商务型酒店为主，同质化情况较为明显，个性化、特色化产品不多，且消费场景单一。随着洛阳城市文旅形象频频“出圈”，传统商务型酒店面对追求体验的新锐商旅、休闲人群缺乏足够吸引力。

魏东建议，洛阳旅游住宿业应敏锐把握“线上消费情绪、线下消费场景”等新变化，在注重打造品牌和服务品质的同时，还要注重住宿业的调性和文化塑造，尝试融合书吧、博物馆、画廊、音乐厅等文化体验场景，让旅游住宿业成为传播洛阳历史文化和城市形象的新载体。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚/文 张怡熙/图）