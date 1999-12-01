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99.12%！1月洛阳网“百姓呼声”回复率出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.09 15:53
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　　1月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子7391条。其中，投诉类5825条、咨询类1212条、建议类354条；已回复帖子7326条，回复率为99.12%，比去年12月下降0.7个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门42个，其中30个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位35个，其中28个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。1月，抽查“百姓呼声”帖子4000条，抽查结果显示，有6个单位共25条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县13条、伊川县6条、偃师区2条、洛龙区2条、涧西区1条、新安县1条。

　　1月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　洛阳市医疗保障局：帖子总数163条，18条未回复

　　洛阳市人力资源和社会保障局：帖子总数156条，9条未回复

　　洛阳市住房保障和房产服务中心：帖子总数82条，5条未回复

　　洛阳市邮政管理局：帖子总数19条，4条未回复

　　洛阳市消防救援支队：帖子总数65条，3条未回复

　　洛阳市文化广电和旅游局：帖子总数34条，2条未回复

　　洛阳市税务局：帖子总数49条，1条未回复

　　洛阳市银保监分局：帖子总数18条，1条未回复

　　洛阳市生态环境局：帖子总数9条，1条未回复

　　洛阳市残联：帖子总数9条，1条未回复

　　洛阳市体育局：帖子总数8条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　洛阳市民族宗教事务局(帖子总数1条)

　　县区政府

　　汝阳县：帖子总数77条，2条未回复

　　公共服务行业

　　中国邮政：帖子总数13条，6条未回复

　　洛阳文旅集团：帖子总数42条，3条未回复

　　有线电视网络：帖子总数6条，3条未回复

　　洛阳民航：帖子总数3条，1条未回复

　　洛阳水投集团：帖子总数2条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　太平洋财产保险公司(帖子总数1条)

　　太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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