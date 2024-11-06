市人大代表田华：发掘保护传统文化 推动文旅融合发展

“洛阳历史文化资源丰富，文旅产业发展的核心在于传统文化的发掘和保护。”洛阳市人大代表、河南大学中原发展研究院高级研究员田华建议，洛阳可以从三个方面推动文旅融合发展。

“洛阳历史文化资源丰富，文旅产业发展的核心在于传统文化的发掘和保护。”洛阳市人大代表、河南大学中原发展研究院高级研究员田华建议，洛阳可以从三个方面推动文旅融合发展。 “洛阳历史文化资源丰富，文旅产业发展的核心在于传统文化的发掘和保护。”洛阳市人大代表、河南大学中原发展研究院高级研究员田华建议，洛阳可以从三个方面推动文旅融合发展。 首先，新文旅产业发展需要持续创新，要找准城市营销的切口，推进沉浸式体验在更多场景的应用，音乐产业可以作为未来文旅产业发展的重要一环。其次，深化文艺院团改革，让专业文艺工作者专注进行创作，形成更多更好的剧目。同时，引进专业高层次管理人才，引入头部演艺企业和文旅产业基金，让文旅产业沉浸式演艺得到有效和专业的支撑。 最后，搭建新型社会公共文化服务平台，积极调动相关部门、院校、社会文艺团体、群众的参与积极性，推动文旅产业进一步社会化、大众化、生活化。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）