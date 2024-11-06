市人大代表潘丹勇：开展基层治理创新 提高群众幸福指数

如何更好开展基层治理创新？洛阳市人大代表、洛龙公安分局定鼎门社区民警潘丹勇用一项项创新举措，展现了基层民警深耕社区治理的生动实践。

如何更好开展基层治理创新？洛阳市人大代表、洛龙公安分局定鼎门社区民警潘丹勇用一项项创新举措，展现了基层民警深耕社区治理的生动实践。

潘丹勇从2017年起兼任社区党组织副书记，多年来，他创新推行“党建+警格网格”融合机制，将警务工作深入嵌入社区治理体系。在他的发动下，辖区群众组建老兵志愿服务队助力平安建设，社区探索建设食堂，建起了消防、地震、防欺凌等体验室和社区未成年人综合保护中心等，更好服务居民群众。

将法治思维融入基层治理，是潘丹勇的另一个创新实践。他在警务室设立法律咨询专家工作室，为群众提供法律咨询；探索“非处罚式执法”等机制，提升治理效能；在警务室首创代表工作室，通过“固定见、常态联、码上约”实现民意收集“零距离”。“我们的责任就是尽心尽力为群众解决各种问题，用我们的辛苦倍数换取群众的幸福指数。”潘丹勇说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）