市人大代表吴卫东：践行央企责任担当 助力地方乡村振兴

“国网新源洛宁电站工程建设进展顺利，水库蓄水等重要里程碑节点均提前完成，目前工程累计完成投资58.3亿元。”洛阳市人大代表、国网新源河南洛宁抽水蓄能有限公司董事长吴卫东介绍了项目进展。 “国网新源洛宁电站工程建设进展顺利，水库蓄水等重要里程碑节点均提前完成，目前工程累计完成投资58.3亿元。”洛阳市人大代表、国网新源河南洛宁抽水蓄能有限公司董事长吴卫东介绍了项目进展。 吴卫东表示，2025年将继续秉承“建好一座电站、改善一片环境、带动一方经济、造福一方百姓”理念，全面落实洛阳市委、市政府各项决策部署，科学谋划，精心管控，力争首台机组投产发电。 “电站投产后，我们将加强经营管理，聚力提质增效，为地方政府提供稳定的税源，继续践行央企责任担当，持续提供辅助服务等就业岗位。”吴卫东说，同时还将谋划研究抽水蓄能与其他新型储能联合开发运行模式，助力打造县域经济新的增长极；深度挖掘抽水蓄能电站优势特点，主动服务洛宁县全域旅游规划，配合做好工业旅游开发等工作，为地方经济发展做出更加突出贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）