市人大代表楚小莉：围绕特色产业延链 绘就乡村振兴美景

如何做强特色产业并构建产业链？洛阳市人大代表、河南阡陌桑田科技发展有限公司董事长楚小莉讲述了创业经历。

如何做强特色产业并构建产业链？洛阳市人大代表、河南阡陌桑田科技发展有限公司董事长楚小莉讲述了创业经历。

几年前，楚小莉回到家乡嵩县，带领团队打造了2.3万亩桑园，带动1.27万余户农户种桑养蚕，成功实现了亩产突破6000元的佳绩。

“产业兴旺，特色是关键。”楚小莉说，多年来，他们深挖桑蚕业价值，开发了桑叶茶饮、高品质蚕丝被、丝绸文创产品等，打造桑蚕小镇，组织科普研学，开启了农文旅融合的桑蚕之旅。

“布局全产业链，实现三产融合，是我们发展的第二步。”楚小莉说，阡陌桑田将持续加大科技创新投入，加强品牌建设与推广，深化农文旅融合发展，打造更多特色乡村旅游产品和项目，带动更多农民增收致富，让蚕桑产业成为乡村振兴的支柱产业，在时代舞台上绽放芳华。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）