市人大代表陈军委：数字化管理打造“没有围墙的养老院”

聚焦居家养老和医养结合话题，市人大代表、新安县铁门镇刘扬村党支部书记陈军委结合刘杨村“助老小灶”建设运营成效，畅谈经验做法。

聚焦居家养老和医养结合话题，市人大代表、新安县铁门镇刘扬村党支部书记陈军委结合刘杨村“助老小灶”建设运营成效，畅谈经验做法。

刘杨村“助老小灶”2019年成立，紧密结合村内孤寡老人、高龄老人生活现状，以“互联网+养老服务”为探索，引入智慧化养老服务，在村党群服务中心建立康养大数据服务平台，在老人家安装智能监测设备，遇到突发情况实现第一时间预警，立即入户救助，让老人享受温暖、安全的晚年生活，打造“没有围墙的养老院”。

“下一步，我们将围绕农村百姓现实需求，聚焦‘一老一小’等弱势群体，结合网格管理服务‘四单制’，建立更加多元、全面、实际的综合管理信息化平台，实现对乡村资源、服务、治理、建设、环保等方面的全面信息化管理，为群众提供更加多样、优质的数字化管理服务。”陈军委说。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)