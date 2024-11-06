市人大代表孙广通：发挥产业园区平台作用 为中小微企业引来金融“活水”

“中小微企业作为经济发展的重要组成部分，往往面临融资难、融资贵等问题。发挥好产业园区平台作用，加强金融服务，助力中小微企业发展十分重要。”市人大代表、北京联东投资集团洛阳公司总经理孙广通说。 “中小微企业作为经济发展的重要组成部分，往往面临融资难、融资贵等问题。发挥好产业园区平台作用，加强金融服务，助力中小微企业发展十分重要。”市人大代表、北京联东投资集团洛阳公司总经理孙广通说。 孙广通认为，产业园区的蓬勃发展，离不开金融“活水”的滋养，中小企业是经济运行的“毛细血管”，“专精特新”企业作为中小企业中最具创新潜能的主体，是增强产业链供应链韧性的生力军。他建议，产业园区平台应聚焦中小微企业不敢贷、不会贷、贷款审批难问题，联合银行充分利用大数据和人工智能技术，打造线上信贷产品，提供足不出户即可提款的服务；不断发挥金融服务的渠道作用，持续为中小企业提供更加个性化、高效的金融解决方案，为产业园区的高质量发展注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）