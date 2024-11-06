快讯！洛阳市十六届人大三次会议开幕

2月9日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。 2月9日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。 来自洛阳各条战线、各个领域的人大代表，肩负着全市人民重托，怀揣着为民履职初心，共议发展大计，共谋民生福祉，共绘美好未来！ 此次大会议程共有八项：一、审议洛阳市人民政府工作报告；二、审查洛阳市2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告、2025年国民经济和社会发展计划草案；三、审查洛阳市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告、2025年预算草案；四、审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告；五、审议洛阳市中级人民法院工作报告；六、审议洛阳市人民检察院工作报告；七、票决2025年市级民生实事项目；八、选举事项。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光 李雅君 文/图）