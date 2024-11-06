市人大代表殷小丽：消除“静悄悄的十分钟课间”现象，需要全社会共同努力

“消除部分学校‘静悄悄的十分钟课间’现象，需要全社会共同努力。”市人大代表、伊川县实验小学校长殷小丽说。

“消除部分学校‘静悄悄的十分钟课间’现象，需要全社会共同努力。”市人大代表、伊川县实验小学校长殷小丽说。

殷小丽建议，首先，明确规范校园安全管理行为，清晰界定学生和学校之间的法律关系，推动校园安全事故责任认定与矛盾解决的法治化进程。其次，学校应将日常安全教育落到实处，通过主题班会等形式明确、简洁地传达课间安全注意事项，帮助学生充分认识潜在危险；鼓励学生参与安全管理，比如设立“小小安全监督员”岗位，让学生参与校园安全管理工作，既能及时发现并制止存在安全隐患的活动，又能培养其责任感。

同时，学校还可以在班级内配备适合课间玩耍的小游戏道具，如短跳绳、翻花绳、毽子等，引导学生开展健康有益的课间活动，并合理规划教室外活动空间，划分出相对安全的功能区域，设置小型阅读角、棋类活动区等，为学生提供多样化的课间活动选择。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）