市人大代表付会斌：抓好老旧小区“微改造” 让群众幸福生活更有质感

“老旧小区改造既是群众家门口的‘关键小事’，也是提升城市功能品质的‘民生大事’。”洛阳市人大代表、洛阳市志愿者联合会负责人付会斌说。

“老旧小区改造既是群众家门口的‘关键小事’，也是提升城市功能品质的‘民生大事’。”洛阳市人大代表、洛阳市志愿者联合会负责人付会斌说。

付会斌对洛阳老旧小区改造工作非常关注，他说，近年来，洛阳创新改造模式，采用组团连片、引入社会资本、强化物业管理等多种方式，推动了一个个老旧小区实现旧貌换新颜，真正实现了“改”出新面貌，“造”出幸福感。

针对如何持续抓好老旧小区“微改造”，付会斌建议，在“雨污分流、道路提升、违建拆除、增设停车位”等改造提升上持续发力，进一步改善居民生活条件。作为市人大代表，自己也将履行代表职能，强化调研走访，及时提出更多惠民生、暖民心的意见建议，充分发挥代表桥梁纽带的作用，持续助力解决好人民群众急难愁盼问题，努力让群众幸福生活更有质感。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)