市人大代表高阳：加快产业发展 凝聚城市活力

宁德时代洛阳基地项目投产以来给伊滨区带来了哪些新变化？市人大代表、河南省中成房地产开发集团有限公司招采科科长高阳对此十分关注。

宁德时代洛阳基地项目投产以来给伊滨区带来了哪些新变化？市人大代表、河南省中成房地产开发集团有限公司招采科科长高阳对此十分关注。 宁德时代洛阳基地项目投产以来给伊滨区带来了哪些新变化？市人大代表、河南省中成房地产开发集团有限公司招采科科长高阳对此十分关注。 高阳介绍，宁德时代洛阳基地投产推动伊滨区经济增长势头更加强劲，截至2024年底，该项目已实现产值31亿元，预计2025年项目产值可达200亿元以上。人才集聚效果初步显现，随着一期项目投产、二期项目开工，宁德时代洛阳基地周边道路一片繁忙景象，“人气”“烟火气”正在加速凝聚。配套服务逐步完善，武屯街临时商业街火爆一时，新能源产业园工业邻里中心投入运营，时代广场项目加快建设全区宾馆行业也迎来了“开门潮”。产业水平全面提升，供应链、产业链企业纷至沓来，新能源产业集群正在快速呈现，促使伊滨科技城建设定位更准、思路更清，底气更足、信心更满。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）