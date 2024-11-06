市人大代表王惠：小艾草成为乡村致富“金钥匙”

汝阳县如何发展艾草产业，实现艾草赋能乡村振兴？市人大代表、河南三才艾业有限公司员工王惠畅谈感悟。

汝阳县如何发展艾草产业，实现艾草赋能乡村振兴？市人大代表、河南三才艾业有限公司员工王惠畅谈感悟。

汝阳县该县充分发挥优势，积极扩大艾草种植规模，如今种植面积达3万余亩，为艾草产业发展奠定了坚实基础。河南三才艾业有限公司把企业发展与当地经济紧密关联，引导当地百姓采摘野生龙草艾，企业高价收购，指导帮助农民种植艾草，带动百姓创收增收。

“我们将紧抓时代机遇，立足汝阳艾草产业发展，充分发挥企业种植、生产及全国千余家艾灸康养馆加盟店优势，积极发展乡村旅游康养，不断增强企业核心竞争力，助力乡村振兴。同时持续弘扬艾草和中医药文化，立足汝阳，辐射河南，着眼全国，大力发展集培训、康养、研学、旅游、度假综合为一体的中原龙乡艾草产业园。”王惠说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）