市人大代表唐群辉：推动公园绿地开放共享 提升城市“青”和力

“近年来，洛阳市积极打造青年友好型城市，在城市管理、口袋公园建设及园林绿化方面采取了一系列创新举措，更好满足青年需求，提升城市宜居性。”市人大代表、洛阳文化旅游职业学院教师唐群辉说。
“近年来，洛阳市积极打造青年友好型城市，在城市管理、口袋公园建设及园林绿化方面采取了一系列创新举措，更好满足青年需求，提升城市宜居性。”市人大代表、洛阳文化旅游职业学院教师唐群辉说。
“近年来，洛阳市积极打造青年友好型城市，在城市管理、口袋公园建设及园林绿化方面采取了一系列创新举措，更好满足青年需求，提升城市宜居性。”市人大代表、洛阳文化旅游职业学院教师唐群辉说。
在公园运营服务方面，洛阳市积极响应“青年优先发展”理念，进一步优化绿地管理运营模式，推进市场化合作。在口袋公园建设方面，涌现出老城区的春都里社区体育公园等典范项目。在公园管理提升方面，洛龙区对洛浦公园南堤进行全面提质改造，提升公园对青年群体的吸引力。
未来，唐群辉期待洛阳继续探索公园绿地开放共享新模式，不断寻求运营管理上的创新，推动实现青年发展与城市发展的有机融合，让洛阳逐步成为一个更加适合年轻人居住、工作和生活的友好城市，真正做到让城市更好地吸引青年、集聚青年、成就青年。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
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