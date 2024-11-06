市人大代表张正涛：加强科技创新 推动人工智能产业可持续发展

近年，洛阳市致力于建设高水平国家创新型城市，把人工智能与科技创新作为产业升级和经济高质量发展的重要驱动力。

近年，洛阳市致力于建设高水平国家创新型城市，把人工智能与科技创新作为产业升级和经济高质量发展的重要驱动力。 近年，洛阳市致力于建设高水平国家创新型城市，把人工智能与科技创新作为产业升级和经济高质量发展的重要驱动力。 围绕科技创新，市人大代表、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司董事长、中科(洛阳)机器人与装备研究院副院长张正涛畅谈见解。 “科技创新不仅对人工智能产业链的发展具有指导意义，也将促进城市整体发展与优化升级，推动各产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。”张正涛介绍，中科慧远坚持以科技创新为引领，自主研发“慧视”光学成像系统，推出高精度工业外观检测设备，并联合洛阳数十家人工智能企业成立洛阳市人工智能产业联盟，与产业链上下游企业紧密合作、联合攻关，带动了产业链整体发展，“未来，我们将持续加强科技创新，推动人工智能产业健康、可持续发展。”(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)