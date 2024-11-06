洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议主席团和秘书长名单。 洛阳市第十六届人民代表大会

第三次会议主席团和秘书长名单

（2025年2月8日洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议预备会议通过） 主席团(83名，按姓氏笔画为序) 刁国泰 马红菊(女) 王军 王进 王森(回族) 王智 王瑞 王松涛 王夏晔(女) 王琰君 田洪波 付涛 仝宇鹏 曲万涛 吕建民 朱美荣 任卫杰 刘向平(女) 刘茂钦 刘冠瑜 江凌 安颖芳(女) 许凤龙 孙延文 李斌 李强 李仁洁 李文明 李书杰 李改艳(女) 李保安 李保国 杨大芳(侗族) 杨光灿 杨劭春 杨武伟 杨振风 吴中阳 何武周 何泽民 余杰 辛俊峰 张沆 张霞(女) 张玉杰(满族) 张正涛 张亚磊 张志强 张克轩 张秀峰 张艳艳(女) 张献宇 陈功 陈占军 陈彦波 林世勋 岳方纪 周永伟 赵莉(女) 赵健 赵书政 赵红艺 赵保献 赵站伟 胡伟 夏磊(蒙古族) 徐新 徐超文(女) 郭珈宜(女) 郭爱和 郭德荣 唐灵飞(女) 康凌香(女) 彭仁来 蒋武寿 韩治群 韩建军 温向前 谢峰 靳春伟 雷雪芹(女) 褚晓飞(女，藏族) 樊灿涛 秘书长(1名) 徐新(兼)