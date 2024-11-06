共绘现代化洛阳建设壮丽新画卷——热烈祝贺市十六届人大三次会议开幕

春回大地，万物竞发。今天，备受关注的市十六届人大三次会议隆重开幕。承载着700多万河洛儿女的殷切期待，400多名来自全市各条战线的人大代表齐聚一堂，共商洛阳发展大计，这是全市人民政治生活中的一件大事。我们对大会的召开表示热烈祝贺！

春回大地，万物竞发。今天，备受关注的市十六届人大三次会议隆重开幕。承载着700多万河洛儿女的殷切期待，400多名来自全市各条战线的人大代表齐聚一堂，共商洛阳发展大计，这是全市人民政治生活中的一件大事。我们对大会的召开表示热烈祝贺！

岁月如歌，铸就辉煌；时光荏苒，见证成长。回眸2024年，市委市政府认真落实党中央、省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，全市经济社会发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设取得了新进展新成效。宁德时代洛阳基地二期项目开工建设，一期电池工厂产值突破31亿元；百万吨乙烯项目基础设计获批，即将全面施工；高技术制造业增加值增长63.8%，“5+17”产业链群营收超过4600亿元；全市接待游客1.5亿人次、旅游收入1208.59亿元，文旅市场持续火爆……洛阳发展的步履铿锵，是全市上下团结奋进、顽强拼搏的结果，也离不开全市各级人大干部和代表的共同努力。

过去的一年，在市委的坚强领导下，市人大及其常委会深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，精准把握人大工作定位，勇于开拓创新，不断把人大制度优势转化为治理效能。这一年，全市地方立法硕果累累，出台11部法规和决定，为城市治理、生态保护、文化传承提供了坚实法治保障。这一年，从暗访检查到“清单式”监督，从设立人大代表流动工作站到推行人大代表与国家机关负责人“面对面”，从在全国市级层面首创监督工作全流程管理体系，到全面推行“有事请扫码”机制……“按制度办事、高标准执行、以实绩评价”已成为全市人大工作的鲜明特色，“人民选我当代表，我当代表为人民”的承诺得到践行。

历史的发展，总有一些关键的节点、关键的时期。今年是“十四五”规划收官、“十五五”发展谋划之年，是推动经济持续回升向好的关键一年，做好各项工作尤为重要。特别是我们要突出稳中求进、以进促稳，突出改革创新、转型发展，突出用好政策、抢抓机遇，突出产业发展、项目攻坚，深入落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议部署的八方面重点任务，聚焦聚力推动洛阳经济发展不断迈上新台阶；要充分挖掘洛阳的发展潜力，持续打好科技、文化、生态“三张牌”，更好地把特色优势转化为发展胜势；要紧紧围绕省委“四高四争先”战略导向，在全省发展大局中勇争先、挑大梁。面对艰巨任务，尤须充分发挥人民代表大会制度的独特优势，深入践行全过程人民民主，将各方智慧和力量努力集聚到现代化洛阳建设上来；需要各位代表充分发挥来自人民、根植人民的优势，立足本职、发挥专长，围绕事关洛阳发展的重大议题，聚焦群众急难愁盼的问题，广纳良言，汇聚良策。

集众智、聚群力，开新局、谋新篇。我们相信，各位代表一定会以高度的责任感和使命感，认真履行宪法和法律赋予的职责，将百姓期盼和基层智慧带到会议中来，圆满完成大会预定的各项任务。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，汇聚一切积极因素，团结一切可以团结的力量，同心同德，共绘现代化洛阳建设壮丽新画卷！

预祝大会取得圆满成功！