中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会常务委员会工作报告（摘要）

2024年是中华人民共和国和人民政协成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中共洛阳市委团结带领全市人民，认真落实中共中央和中共河南省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，统筹推进经济社会高质量发展，产业转型升级取得新成效，创新驱动发展实现新突破，乡村全面振兴开创新局面，增进民生福祉达到新水平，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

中国人民政治协商会议第十四届

洛阳市委员会常务委员会工作报告（摘要）

（2025年2月8日在政协第十四届洛阳市委员会第三次会议上）

孙延文

一、2024年工作回顾

2024年是中华人民共和国和人民政协成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中共洛阳市委团结带领全市人民，认真落实中共中央和中共河南省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，统筹推进经济社会高质量发展，产业转型升级取得新成效，创新驱动发展实现新突破，乡村全面振兴开创新局面，增进民生福祉达到新水平，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

一年来，在中共洛阳市委的正确领导下，在省政协的有力指导下，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，坚持以政治建设统领各项工作开展，以协商民主助推改革发展稳定，以为民初心回应群众重大关切，以凝心聚力共绘重振辉煌画卷，用实际行动为现代化洛阳建设贡献了政协智慧和力量。

这一年，我们高标准举办庆祝中华人民共和国和人民政协成立75周年系列活动，在河洛大地努力画好强国建设、民族复兴的最大同心圆。

这一年，我们高水平筹办世界客属第33届恳亲大会、承办第十八届中国河洛文化研讨会，更好凝聚起铸牢中华民族共同体意识的广泛共识和精神力量。

这一年，我们高频次组织群众广泛参与的专题协商会，在推进协商民主的生动实践中坚定贯彻人民政协为人民的根本政治立场。

这一年，我们高站位投身洛阳经济社会建设主战场，主动深入一线为全市发展大局担当尽责、增辉添彩。

一年来，市政协立足专门协商机构性质定位，紧紧围绕全市工作大局，以全力打造“三大协商平台”、“五大履职品牌”为抓手，持续推进协商民主制度化、规范化、程序化建设，不断提升政协组织自身建设水平，积极推动政协事业迈出新步伐、实现新跃升。

(一)坚持正确政治方向，持续夯实团结奋斗的共同思想政治基础。毫不动摇坚持党的全面领导。深刻认识人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，教育引导全市政协组织、政协各参加单位和广大政协委员、政协机关干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚定不移深化党的创新理论武装。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真落实“第一议题”制度，促进理论学习走深走实。持之以恒推进政协党的建设。扎实开展党纪学习教育，市政协党组理论学习中心组多次围绕“六大纪律”开展集体学习研讨，强化党员干部进一步增强纪律意识。

(二)坚持大团结大联合，有效发挥统一战线组织功能优势。始终把凝聚共识贯穿履职全过程，不断扩大团结面、增强向心力。配合市委制定出台《关于促进市县政协凝聚现代化洛阳建设共识和力量的实施意见》，促进建言资政和凝聚共识有机融合、相互赋能。

(三)坚持融入大局大势，积极主动为现代化洛阳建设建言献策。聚焦培育发展新质生产力，围绕“培育壮大我市智能农机装备产业链”开展重点调研，针对性提出对策措施，助力我市农机集群成功入选国家先进制造业集群。聚焦提升城市功能品质，围绕“助推数字政府建设”开展重点调研，助力我市加快智慧城市项目建设。聚焦推进乡村全面振兴，围绕“构建市域生鲜乳供应体系”开展“微协商”，推动有关部门采取有效措施拓展生鲜乳销售渠道。聚焦提升群众幸福感获得感，分别围绕“推进学前教育规范普惠”、“强化食品安全监管”开展常委会专题议政，市政协委员、基层代表等从不同角度提出针对性对策建议，为解决群众的“烦心事”出谋划策。

(四)坚持做强平台支撑，用心用情打造具有政协标识的特色品牌。协商平台影响力更大。积极推动100家“委员会客厅”开展各类活动800余次，面向界别群众宣讲政策、解疑释惑，发挥了“一个委员影响一群人”的乘数效应。履职品牌成色更足。推动提案工作提质增效，征集提案619件、审查立案506件，市级领导领办督办重点提案47件，组织提案办理“面对面”协商11次，对21件重点提案开展“双向评议”，促进提案质量和办理质量“双提升”。制度体系更加健全。制定出台《协商成果跟踪督办工作实施办法》等制度文件，推动协商成果及时转化为实际工作举措。

(五)坚持提升能力素质，从严从实加强政协自身建设。强化委员履职本领和责任担当。以“活力政协”建设为牵引，突出思想淬炼、实践锻炼、专业训练，举办县区政协主席、市政协常委履职能力提升培训班和十四届市政协委员培训班，教育引导广大政协委员提高理论修养和实践能力。强化专委会基础性作用和民主党派特色优势。落实专委会向常委会会议、主席会议报告工作机制，注重发挥所联系的民主党派和界别委员的特色优势，主动与市直有关部门开展对口协商，精心打造“一委一品”。强化市县政协联动履职合力。加强对县区政协工作的联系指导，落实市政协班子成员联系县区政协分工责任，指导县区政协加强党的建设、抓好主责主业、建强“两支队伍”。

回顾2024年的工作，我们深切体会到，推进新时代人民政协事业高质量发展，必须始终把坚持和加强中国共产党的全面领导作为根本政治原则。必须始终把坚持创新引领作为确保政协事业永葆生机的不竭动力源泉。必须始终把广泛凝聚现代化洛阳建设的共识和力量作为中心环节。

同时，我们也清醒认识到工作中的一些不足，主要是围绕事关洛阳长远发展的前瞻性问题调研协商不够，协商成果转化运用“最后一公里”尚未完全贯通，协商式监督制度机制还不完善，发挥委员主体作用的活动和载体不够丰富等。对此，我们高度重视，在今后的工作中认真研究加以改进。

二、2025年工作安排

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，做好全年工作意义重大。市政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神和对河南工作的重要论述，全面落实中共河南省委十一届七次八次全会部署、省两会精神和中共洛阳市委十二届六次七次全会要求，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持围绕中心、服务大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，高标准履职尽责、高质量协商议政、高效能发挥作用，更好地为现代化洛阳建设凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

(一)进一步加强党的全面领导，以更高站位强化思想政治引领。坚持中国共产党的领导，是成立人民政协时的初心所在，是人民政协必须恪守的根本政治原则。更加注重从党的创新理论中汲取思想伟力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得更好成效。常态化落实“第一议题”制度，扎实组织委员理论学习和政治培训，持续推动党的创新理论内化于心、外化于行，把忠诚拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的实际行动。更加注重把党的全面领导落到具体。坚决扛牢政治责任，健全接件即办、学习研办、明责专办、跟踪督办的全链条工作闭环，确保中共中央决策部署和省委、市委要求在政协得到全面贯彻；严格执行向市委请示报告事项清单制度，及时请示报告重要工作、重大事项；严密组织实施市委审定的年度协商工作计划，做到党委决策部署到哪里，委员履职就跟进到哪里，政协力量就集中到哪里。积极配合市委召开政协工作会议，安排部署新时代加强和改进人民政协工作。更加注重广泛凝聚共识。坚持深度调查研究，准确把握社情民意，聚焦经济社会发展的重大问题和涉及群众切身利益的突出问题开展政治协商，在服务发展、释惑解困、关注民生中广泛凝聚共识。着力加强对民营企业家委员的政治引领，保持创业热情、提振发展信心，为民营经济高质量发展贡献更多政协力量。制定政协专委会与民主党派联合履职计划，协同开展调研视察、协商议政、民主监督等活动。建立与海内外客家组织和客家城市长期交流机制，搭建人文、经贸、发展合作平台，在更广范围为现代化洛阳建设汇聚力量。联合杭州、济南、兰州等市政协开展“理学研究”和“黄河文化同根同源”专题协商会，在全国政协港澳台侨委的支持下，联合广东、福建、江西、广西、海南、四川等地政协和客家组织筹划成立中国河洛文化研究会客家文化分会，配合省政协完成《工业记忆》图书征编工作，积极推进市政协文史馆建设。

(二)有效发挥专门协商机构作用，以更好成效服务现代化洛阳建设。更好发挥人才荟萃、智力密集优势和政协智库专家作用，紧扣发展所需、群众所盼、政协所能，着力围绕中心大局开展29项协商活动，持续提升履职建言的前瞻性、针对性、专业性，以高水平的协商助力高质量发展。聚焦“三项重点工作”，重点围绕“数字技术赋能制造业发展、深化工业遗产活化利用、释放民营企业创新发展活力”等议题，深入协商互动、精准建言献策，助力更好地把特色优势转化为发展胜势。聚焦增进民生福祉，重点围绕“护航未成年人健康成长、促进中医进社区、顺应人口发展趋势推进新型城镇化”等方面，组织开展调研视察活动，了解群众所思所盼，及时反映社会关切，助力推动发展成果更多更公平地惠及群众。聚焦狠抓闭环落实，着力围绕市委、市政府重大事项积极参政议政，创新民主监督形式，助推党委政府重大决策部署落地见效。全力协调落实，确保汉魏故城遗址博物馆牡丹文化节正式对外开放，确保投资446亿元的呼南高铁焦洛平段和G208黄河桥段改扩建工程一季度实质性开工建设，确保白马寺片区改造有质的提升。

(三)着力加强制度机制建设，以更实举措不断提升协商民主“三化”水平。把进一步全面深化改革摆在更加突出的位置，持续完善协商民主体系和工作机制，为推进协商民主制度化、规范化、程序化提供有力保障。健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制。按照科学合理、规范有序、简便易行、民主集中的要求，进一步完善专题协商会、“委员会客厅”、“有事好商量”协商平台和提案工作、“洛事好商量”电视协商栏目、“微协商”、“委员活动日”履职品牌的工作制度，多层次多维度创新协商形式，提升协商质效和成果运用水平，努力使专门协商机构的运行更加规范、功能更加完善。加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设。发挥信息“直报点”优势，完善工作机制，建强工作队伍，及时准确反映社情民意。建立委员常态化联系界别群众的工作机制，定期组织政协委员开展进乡村、进社区、进学校、进企业、进项目，送文化、送健康、送爱心、送信息、送科技、送政策“五进六送”活动，发挥思想引领、听取意见、理顺情绪、服务群众等作用。完善人民政协民主监督机制。创新探索协商式监督形式，适时联合党委、政府督查部门开展民主监督，促进协商成果转化为改革发展的实际举措，推动政协履职与全市大局同向发力。

(四)持续推动强基固本，以更昂扬斗志展现“活力政协”。着力加强委员队伍建设，鼓励开展跨界别履职活动，修订完善委员管理实施细则，引导委员自觉投身协商民主一线。进一步夯实专委会基础性作用，加强与党政对口部门、政协各参加单位的联系协作，高标准组织各类协商活动，为委员发挥主体作用提供保障。不断推进政协机关建设，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移抓好为基层减负赋能工作，驰而不息强化一线意识，努力营造风清气正、担当作为、干事创业的浓厚氛围。主动做好与全国政协、省政协的沟通对接，全力配合开展相关调研协商和视察考察工作，争取更多支持和指导。持续加强对住洛省政协委员和县区政协的联系指导，构建上下贯通、横向协作的多维履职矩阵，更好发挥整体效能，切实将系统观念的科学方法转化为政协工作的生动实践。

各位委员、同志们，长路险夷寻常事，信心定力最可贵。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委坚强领导下，锚定目标、真抓实干，锐意进取、团结奋斗，为奋力开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献！