中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十四届二次会议以来提案工作情况的报告（摘要）

市政协十四届二次会议以来，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府工作中心，紧扣战略发展目标，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等发展要事以及群众可感可及的实事，深入调查研究，积极运用提案建言献策。共提出提案619件，经审查立案506件，其中委员提案440件、集体提案66件，已全部办复。

中国人民政治协商会议第十四届

洛阳市委员会常务委员会关于市政协

十四届二次会议以来提案工作情况的报告（摘要）

（2025年2月8日在政协第十四届洛阳市委员会第三次会议上）

程相朝

一、2024年提案工作回顾

市政协十四届二次会议以来，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府工作中心，紧扣战略发展目标，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等发展要事以及群众可感可及的实事，深入调查研究，积极运用提案建言献策。共提出提案619件，经审查立案506件，其中委员提案440件、集体提案66件，已全部办复。这些提案站位大局、议题广泛、建言务实，饱含了政协委员、政协各参加单位的智慧和汗水，体现了政协委员“为国履职、为民尽责”的使命担当，彰显了人民政协专门协商机构的独特优势和实践全过程人民民主的生机活力。

市委、市政府高度重视政协提案工作，江凌书记、徐衣显市长对提案办理工作作出明确指示，市政府召开会议研究提案办理工作，市政协把提案工作作为发挥专门协商机构作用的重要载体，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断推动提案工作高质量发展。

一是树牢质量意识，提案内容更精准。坚持以高质量统揽提案工作，探索提高提案质量、办理质量和服务质量的新途径、新方法。

二是落实制度机制，办理成效更明显。切实发挥提、办、复制度机制作用，不断强化提案办理工作实效。

三是做实提案督办，成果转化更有效。提案委员会加强统筹协调，强化督办与宣传，促进办理成果转化。

一年来，市政协牢牢把握提案工作职能，搭建平台、拓展阵地、丰富载体，承办单位健全机制、压实责任、深化协商，共同推动提案者的真知灼见转化为深化改革、推动发展、服务民生的政策举措和生动实践，有效彰显政协提案工作在发展全过程人民民主、推动现代化洛阳建设中的优势作用。

一是为现代化洛阳建设精准建言。提案者聚焦加快推进产业发展、壮大新质生产力、建强产业链群、乡村振兴等方面提出提案170余件。承办单位认真研究、充分吸纳、科学施策，推动现代化洛阳建设迈出坚实步伐。比如，关于壮大新质生产力、积极培育未来产业、发展人工智能产业、创新金融服务等提案，为助推我市创新平台能级提升、创新企业集群加速发展、现代化产业体系加快构建、营造良好投融资环境等献计出力。

二是为提升社会治理效能凝聚共识。提案者聚焦加速推进法治政府建设、建设青年友好型城市、铸牢中华民族共同体意识等领域提出提案近50件。承办单位积极采纳建议，以有力举措营造良好发展环境、广泛凝聚人心力量。比如，关于推进依法治市、加强普法宣传、优化法治化营商环境等提案，承办单位积极采纳，将提案办理与业务工作相结合，出台了普法宣传文件，建立了守信激励和失信被执行人信用修复制度，探索建立执前和解中心，助力企业健康发展。

三是为全面推进文化强市建设积极献策。提案者聚焦提升城市文化核心竞争力、文旅产业健康发展、加强文化遗产保护传承等方面提出提案120余件。承办单位充分吸收提案建议，出台实施一系列政策举措，深入推进文化强市建设。比如，关于确定城市文化品牌定位提升核心竞争力、加强河图洛书非遗保护传承、深化河洛文化研究、挖掘传承二程理学文化等提案，在《洛阳市关林保护条例》《推进河洛文化生态保护实验区建设的意见》中得到体现。

四是为切实增进民生福祉聚智加力。提案者聚焦城市提质、教育就业、医疗养老等群众关切事项，提出提案240余件。承办单位通过办好提案应民所需、顺民所盼、达民所愿，通过办理一件提案解决一类问题。比如，关于城区老旧小区改造、住宅小区公共收益监管、邻里中心运营等提案，承办单位认真研究，结合我市实际出台《进一步规范房屋征收管理的通知》等文件，开展物业服务市场专项整治等活动，探索建立“政府主导，多元参与”的邻里中心经营管理模式，将提案办理效能最大化。

五是为加强美丽洛阳建设助力赋能。提案者聚焦水资源节约集约高效利用、垃圾分类、乡土树种保护利用等方面，提出提案40余件。承办单位就提案内容深入调查研究，摸清生态底数，大力推进美丽洛阳建设。比如，关于水资源节约高效利用、树种保护、耕地用途管控等提案，助推承办单位加快谋划《洛阳市水资源优化配置方案》《洛阳市城乡绿化树种规划》，编制《洛阳市园林植物病虫害防治手册》，构建耕地种植用途管控执法监督体制机制，充分吸纳提案建议。

一年来，提案工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在部分提案建议不够精准、提案协商不够深入、成果转化有待进一步提升等问题，需要我们认真研究，切实加以改进。

二、2025年提案工作安排

2025年，市政协常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委关于提案工作的要求，紧扣中心任务，勇于探索创新，不断推动提案工作提质增效。

一是加强政治引领，确保正确政治方向。加强党对提案工作的领导，贯彻落实习近平总书记关于提案工作的重要指示，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”体现到提案工作各环节，围绕中心、服务大局，将市委部署要求体现到提案提出和办理全过程。

二是突出着力重点，树立鲜明质量导向。紧紧扭住“三项重点工作”，把市委经济工作会议部署的工作任务作为提案的重点方向，聚焦推动产业升级、重大项目建设、做强城市旅游、深化改革开放、抓好“三农”工作、防范化解风险、增进民生福祉等方面重大问题，提出富有精准度和含金量的高质量提案。

三是积极实践探索，创新完善工作机制。着力做好《提案工作条例》修订等制度建设，健全党政领导带头领办、政协领导牵头督办工作机制，优化政协委员、各党派团体、党政督查部门、政协各专门委员会“四方联动”机制，在切实提升提案质量、发挥提案监督作用、加大办理协商力度、紧盯成果转化落实上持续用力，充分发挥提案工作在政协履职中的重要作用。