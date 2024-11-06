8日，市政协主席孙延文到市政协十四届三次会议中共界别组，与委员们一同讨论市政协常委会工作报告和提案工作报告。

围绕中心凝聚共识汇聚力量 在现代化洛阳建设中展现新作为

孙延文参加中共界别组讨论

8日，市政协主席孙延文到市政协十四届三次会议中共界别组，与委员们一同讨论市政协常委会工作报告和提案工作报告。

委员们一致认为，两个报告站位高、内容实，全面总结了过去一年市政协工作的成果，对今年工作安排重点突出、内容翔实，为履职指明了方向、明确了重点，将积极履职尽责，广泛凝聚共识，为现代化洛阳建设献策出力。

孙延文强调，要提升政治站位，坚持党对政协工作的全面领导，聚焦市委市政府中心工作、聚焦群众所需所盼，更好发挥专门协商机构作用，不断提升政治协商、民主监督、参政议政水平。要激励担当作为，强化实干担当导向，围绕中心、服务大局，积极参政议政，创新民主监督形式，助推党委政府决策部署落地见效。要广泛凝聚共识，搭建好协商议政平台，推动发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在协商中增团结、促合作、聚共识，为开创现代化洛阳建设新局面作出更大贡献。要发挥好委员主体作用，牢记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，深入调查研究，提出具有战略性、前瞻性意见建议，用实际行动彰显政协委员责任担当。

王淑霞参加讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)