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政协委员分组讨论常委会工作报告和提案工作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 22:36
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　　8日下午，出席市政协十四届三次会议的委员们围绕市政协常委会工作报告和提案工作报告进行了分组讨论。

　　委员们一致认为，市政协常委会工作报告和提案工作报告围绕中心工作，从多个方面对政协一年来的工作进行了总结，重点突出、内容翔实，为政协委员强化责任担当、提升履职效能指明了方向，令人倍感振奋、深受鼓舞。

　　“回顾过去一年，创新精神贯穿始终。”市政协常委、民进洛阳市委会专职副主委李聪辉说，市政协打造“三大协商平台”“五大履职品牌”，录制《委员在身边》短视频，举办“新时代洛阳市政协委员大讲堂”，不断用创新引领政协发展，为现代化洛阳建设注入了新动力。

　　“市政协常委会工作报告提出，2025年要建立与海内外客家组织和客家城市长期交流机制。”市政协委员、洛阳市青联副主席李东表示，将充分发挥市青联作用，持续加强与海外客属的沟通联系，积极开展文化交流经贸合作，为促进对外交流合作提供更有力支持。

　　“去年一年，提案工作成效显著。”市政协委员、河南筑瑞置业有限公司董事长史关强表示，新的一年将以饱满的履职热情，深入细致开展调查研究工作，积极建言献策，以实际行动为现代化洛阳建设增势赋能。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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