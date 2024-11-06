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广集众智谋发展 凝心聚力谱新篇——市政协十四届三次会议第二次大会委员、智库专家发言摘登
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 22:39
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　　广集众智谋发展，凝心聚力谱新篇。8日上午，在市政协十四届三次会议第二次大会上，6位市政协委员、智库专家围绕科技创新、未来产业、城市调性、客家文化等议题，提出了许多具有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议，充分体现了广大政协委员的政治热情和责任担当。

　　王斌委员

　　关键词：易货贸易

　　国际易货贸易是一种国际间通过“以货换货、以物易物”补充现汇不足的结算方式。王斌认为，目前洛阳市还存在着易货贸易产业数字化转型迟缓、数字赋能有限等问题。

　　王斌建议，要推广学习国际易货贸易头部企业先进经验和技术，引导传统易货企业数字化转型；以易货为纽带，建立跨企业、跨产业、跨地区联动机制；依托我市优质产业基础，推动易货贸易产业链、数据链、价值链融合应用，构建集“数字化展示、交易、结算”于一体的综合性大数据服务网络。

　　吴海霞委员(代表民盟洛阳市委会)

　　关键词：科技创新

　　科技创新港作为一种新型的科技创新综合体，通过集聚创新资源、推动科技成果转化、促进产学研用深度融合，为区域经济发展提供新动能。“我市具备建设科技创新港的创新资源优势和扎实产业基础，但要建好科技创新港，充分释放其效能，还需解决好相关问题，才能为我市创新驱动发展蓄势赋能。”吴海霞说。

　　吴海霞认为，我市有着雄厚的产业基础，在筹建科技创新港的过程中，应加强顶层设计，进行差异化布局，充分发挥这些创新资源和产业优势，有针对性地规划功能定位和建设目标。要革故鼎新，建设高效能管理体制机制，探索“事业单位+平台公司”的运行模式，探索“合同科研”评价体系，通过成果转化和产业化实现自我造血功能。此外，还应建立技术研发市场导向机制，完善科研管理服务机制，释放创新活力。

　　李延科委员(代表民建洛阳市委会)

　　关键词：未来产业

　　“就目前看，我市未来产业发展在顶层设计、发展路径、要素保障等方面还存在一些问题，影响着我市未来产业的发展。”李延科说。

　　李延科建议，要加快打造未来产业“瞭望塔”，建设前沿技术预见和技术调查平台，持续跟踪国内外前沿发展态势和技术演进趋势，结合国家战略和洛阳当地需求开展重点赛道的长期和可持续性研究。

　　他说，未来产业是长线投资，需要耐心资本，一方面需要吸引更多投资公司来洛发展，激活资本市场；另一方面要鼓励多元主体参与和投资未来产业。要积极培育洛阳未来产业应用场景，并广泛开展解决方案和产品征集，推动新技术、新产品、新服务有效衔接和精准应用。要加快未来产业平台建设，布局建设一批专业化的概念验证中心和中试平台，建立科技成果边研发、边转化的快速迭代机制，为科技成果搭建从实验室到市场的桥梁。此外，还应建设未来产业人才队伍，推动建立“科学家+工程师＋企业家+投资家”的产学研用协同创新合作机制和利益共同体。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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