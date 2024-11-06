洛阳市政协召开十四届二十六次主席会议

8日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届二十六次主席会议。

8日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届二十六次主席会议。

会议审议了拟提请市政协十四届十四次常委会会议审议的市政协十四届三次会议关于常务委员会工作报告的决议(草案)、市政协十四届三次会议关于市政协十四届二次会议以来提案工作情况报告的决议(草案)、市政协十四届三次会议政治决议(草案)。

会议审议了拟提请市政协十四届十四次常委会会议审议的补选政协第十四届洛阳市委员会副主席、常务委员候选人建议人选名单(草案)；市政协十四届三次会议选举办法(草案)；市政协十四届三次会议总监票、副总监票、监票人建议人选名单(草案)。会议审议了大会秘书处指定总计票、副总计票、计票人建议人选名单。

会议审议了拟提请市政协十四届十四次常委会会议审议的市政协十四届十四次常委会会议建议议程。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李三旺)