洛阳市政协召开十四届十四次常委会会议

8日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十四次常委会会议。

8日晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十四次常委会会议。

会议审议了市政协十四届三次会议关于常务委员会工作报告的决议(草案)、关于市政协十四届二次会议以来提案工作情况报告的决议(草案)，市政协十四届三次会议政治决议(草案)，并决定将上述草案印发各界别委员组协商讨论。

会议审议了补选政协第十四届洛阳市委员会副主席、常务委员候选人建议人选名单(草案)；市政协十四届三次会议选举办法(草案)；市政协十四届三次会议总监票、副总监票、监票人建议人选名单(草案)，并决定将上述草案印发各界别委员组酝酿讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李三旺)