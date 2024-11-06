洛阳市人大常委会2024年工作综述

2024年，是人民代表大会制度建立70周年，是洛阳市人民代表大会成立70周年，是加快推进现代化洛阳建设的关键之年，也是洛阳市人大常委会守正创新、笃行奋进的一年。

2024年，是人民代表大会制度建立70周年，是洛阳市人民代表大会成立70周年，是加快推进现代化洛阳建设的关键之年，也是洛阳市人大常委会守正创新、笃行奋进的一年。

一年来，在洛阳市委坚强领导下，洛阳市人大常委会紧扣中心大局、紧系民生关切、紧聚代表合力，扎实做好立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等各项工作，用心用情用力书写“四个满意”履职答卷：制定法规3部，作出决定8项，开展监督项目45项，备案审查规范性文件17件，办理代表议案3件、建议402件，组织开展人民代表大会制度宣讲200余场，召开新闻发布会3场，任免国家机关工作人员100人次……在这份答卷里，有助力洛阳经济社会高质量发展的格局，有推进基层治理现代化的担当，有解决人民群众急难愁盼问题的情怀，有聚力人大工作高质量发展的信心决心，汇聚了全市人大系统和各级人大代表的智慧力量，展现了新时代洛阳人大工作新作为、新气象。

一年来，洛阳市人大常委会坚持党的全面领导，铸就鲜明政治底色。严格落实“第一议题”制度，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神等，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的领导全面系统落实到人大工作全过程各方面。

坚持把人大工作放在全市发展大局中谋划推进，建立请示、报告、报备“三项清单”，确保人大工作与洛阳市委中心工作同心同向、同频共振。紧紧围绕坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度这一主题主线，着眼发展全局、立足职能定位，谋划推进重点工作172项，不断推动人大工作向中心聚焦、往创新拓展、为大局出力。

一年来，洛阳市人大常委会坚持服从服务保障中心大局，助力高质量发展。聚焦提升洛阳城市能级和核心竞争力，深入开展优质存量企业做增量、科技创新、优化营商环境等专项监督。听取文物部门支持地方经济发展专项报告，督促解决考古前置政策落实不到位等问题。落实市委建设青年友好型城市决策部署，以决定形式为来洛青年创新创业提供优渥条件。

聚焦落实洛阳市委打造“洛阳味道”部署要求，深入各县区调研，做活“舌尖经济”；制定《洛阳市关林保护条例》，推动关林片区改造提升，助力关圣文化史迹申遗；开展隋唐洛阳城遗址和牡丹保护与发展条例执法检查，助力“文旅文创成支柱”步伐加快。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展，制定《洛阳市伊洛河保护条例》，修改《洛阳市水资源条例》等法规，开展《洛阳市古树名木保护条例》执法检查，督促解决堵点问题。

一年来，洛阳市人大常委会坚持以人民为中心，用心用情解决群众急难愁盼问题。始终把维护最广大人民群众根本利益作为履职出发点和落脚点，立法贯穿民生主线、监督突出民生导向，着力回应人民群众对美好生活的期盼。