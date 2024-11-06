洛阳市十六届人大三次会议举行预备会议

2月8日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议在市会议中心举行预备会议。

2月8日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议在市会议中心举行预备会议。

市十六届人大三次会议应到代表475名，实到代表425名，符合开会法定人数。

市十六届人大常委会主任李保国主持会议。市十六届人大常委会副主任徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊和秘书长李书杰出席预备会议并在主席台就座。

大会以举手表决的方式，选举了市十六届人大三次会议主席团和秘书长；通过了市十六届人大三次会议议案审查委员会名单，通过了市十六届人大三次会议议程。

会议通过的大会议程共有八项：一、审议洛阳市人民政府工作报告；二、审查洛阳市2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告、2025年国民经济和社会发展计划草案；三、审查洛阳市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告、2025年预算草案；四、审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告；五、审议洛阳市中级人民法院工作报告；六、审议洛阳市人民检察院工作报告；七、票决2025年市级民生实事项目；八、选举事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 白云飞 李雅君)